BOYNEXTDOOR、日本で勢い増すばかり！新SG『BOYLIFE』で自己最多記録更新 | RBB TODAY

ボーイズグループBOYNEXTDOORが日本シングルでオリコン自己新記録を打ち出した。

8月26日、オリコンの発表によると、BOYNEXTDOORの日本2ndシングル『BOYLIFE』は、リリース初週に約34万6000枚売れ、「週間シングルランキング」（集計期間：8月18～24日）トップを記録した。

これはBOYNEXTDOORが去る2024年7月に公開した日本1stシングル『AND,』の初週セールス（約18万7000枚）を2倍近く上回る自己最多記録だ。

特に、今年日本でアルバムをリリースした海外アーティストのうち、最初の週にアルバムセールス30万枚以上を記録し、「週間シングルランキング」1位となったのはBOYNEXTDOORのみだ。

（写真＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

『BOYLIFE』は、誰でも一度は経験した青春の現実味溢れる感情が伝わるアルバムだ。BOYNEXTDOORは幅広く共感できる歌詞で気楽に聴けるアルバムを完成した。

日本オリジナル曲でもあるタイトル曲『Count To Love』は、恋人同士の現実的な感情を数字を数える姿に例えた楽曲で、強烈なギターとドラムサウンドが魅力的だ。テサンが楽曲の制作に参加し、グループの“色”を生かした。

なお、BOYNEXTDOORは来る9月1日、TBS『CDTV LIVE！LIVE！』で新曲のステージを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

