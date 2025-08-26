IVE、『IVE SECRET』カムバック記念ライブ開催！楽曲紹介からお悩み相談までファンと濃密交流 | RBB TODAY

IVEが、グローバルKカルチャーファンプラットフォーム「Berriz」を通じて、世界中のファンと新アルバムのリリースカウントダウンを行い、華やかなカムバックの幕を開けた。

IVEは8月25日午後5時、4thミニアルバム『IVE SECRET』のリリース1時間前に「IVE SECRET LIVE」を配信し、ファンと特別な時間を過ごした。

配信では、タイトル曲『XOXZ』を含む全6曲の紹介のほか、近況トークやアルバム開封などの多彩なコーナーで濃密な交流を繰り広げた。また、事前に寄せられたファンの質問にも誠実に答え、笑いと共感を誘った。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）IVE

配信スタートと同時に明るい笑顔で挨拶をしたIVEは「いよいよ1時間後にアルバムがリリースされます」「たくさんネタバレしたけど気付いたかな」と胸の高鳴りを隠せなかった。さらに「今回のアルバムを一言で表すと“シークレット”」とし、秘密めいた雰囲気を込めた作品であると紹介した。タイトル曲『XOXZ』については、「愛してる、おやすみ、そして夢で会おう」という意味を持つIVE独自の新語であり、「アルバムの意図とコンセプトが詰まった楽曲」と説明した。また振付については「HIPでカッコよくて、初めて踊った時から本当に幸せだった」と語り、ファンの期待感を高めた。

続いてメンバーたちは、アルバムに収録された全6曲の中から“最愛曲”をそれぞれ紹介した。パッケージの開封やMV撮影時のエピソードも披露し、7か月ぶりに届けるアルバムへの深い愛情を示した。

ファンの悩みに答える「I‘VE SECRET お悩み相談」コーナーも注目を集めた。新アルバムのテーマである“相反する感情の共存”に合わせ、ファンから寄せられた悩みを「善」と「悪」の2つの視点で回答。受験生や社会人など多様な「DIVE」（ファンダム名）のリアルな悩みに真摯に向き合ったメンバーたちは「DIVEの本音の悩みを聞けて嬉しかった」と語り、心のこもったコミュニケーションで真心を伝えた。

最後の「Berrizが代わりにお届けします」コーナーでは、制限時間内にファンへのプレゼントを自らデコレーションし、和やかな笑いを誘った。メンバーそれぞれが好きな色やステッカーを使って思いを込めて作ったポラロイド写真は、Berriz公式X（旧Twitter）で行われる参加認証イベントを通じて、抽選でファンに届けられる予定だ。

多彩なコーナーでファンと親密に交流した今回のライブには、約40分間で2万人以上のDIVEが参加し、130万を超えるハートが寄せられる盛況となった。なお、「IVE SECRET LIVE」の映像は、Berrizで再視聴が可能だ。

（記事提供＝OSEN）

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

