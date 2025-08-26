破壊力満点のボリューム…LIGHTSUM・チョウォン、眩しすぎる大胆ショット！次期“女神”へ【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループLIGHTSUM（ライトサム）のチョウォンが、グラマラスなスタイルを披露して注目を集めている。

8月26日、LIGHTSUMの公式インスタグラムには「CASSCOOL」というコメントとともに、メンバーの写真が複数投稿された。

公開されたのは、8月23日に京畿道果川（クァチョン）のテーマパーク「ソウルランド」で開催された「2025 CassCool Festival」でのショット。チョウォンはストライプ柄のクロップドトップを着こなし、引き締まったボディラインを堂々と披露した。無駄のない腹筋としなやかな曲線美で、健康的でありながらも色気あふれる“夏の女神”の姿を見せつけた。

LIGHTSUMは2021年6月10日にデビュー。同年「Mnet Japan Fan's Choice Awards」で新人女性アイドル部門を受賞し、一躍注目を浴びた。その後も『VIVACE』『ALIVE』『Honey or Spice』『POSE!』など、多彩なコンセプトの楽曲をリリースしている。

（写真＝LIGHTSUM公式Instagram）チョウォン

チョウォンは個人としても評価を高めており、今年5月にポータルサイト「DC Inside」で行われた「新たなウォーターボムの女神として定着しそうなスターは？」というアンケートでは、総投票数2万1005票中2033票を獲得し4位にランクインした。ウォーターボムは出演者や観客が水鉄砲を手にびしょ濡れになって楽しむ韓国の夏フェスの代名詞で、毎年“ウォーターボム女神”と呼ばれる女性アーティストが話題になる。

◇チョウォン プロフィール

2002年9月16日生まれ。本名ハン・チョウォン。大邱（テグ）広域市出身。2018年にMnetのサバイバル番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位6位圏内に入ったが、後に発覚した“不正操作”の影響で13位となりデビューを逃した。2021年にLIGHTSUMのメンバーとして正式デビューし、グループではメインボーカルを担当。高い歌唱力と抜群のスタイルで注目を集めている。

