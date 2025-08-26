生田絵梨花、新曲『ピリオド』ジャケット写真が公開！飾らない“等身大の姿”を表現 | RBB TODAY

9月3日に配信される生田絵梨花のデジタルシングル『ピリオド』のジャケット写真が公開された。

同作は、長く続いた恋に“終止符”を打つ決意と、揺れ動く心情を繊細に綴ったバラード。生田自身も作詞に参加し、“続けるか終わらせるか”という葛藤と、その先へ進もうとする前向きな気持ちをリアルに表現している。ジャケット写真は前作からスタイルを一新し、楽曲の世界観に寄せたリアルクローズ（日常的に実際に着られる服）に身を包んだ姿で「今」の生田を印象的に描き出している。

また、Apple MusicとSpotifyでは事前登録を受付予定。登録者にはアーティスト写真を使用したオリジナル壁紙が特典としてプレゼントされる。