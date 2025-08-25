“BIGBANG20周年”に言及したG-DRAGON「描くことが多すぎて問題。でも…」期待高まる未来予告 | RBB TODAY

G-DRAGONが現役アイドルとしては初めて“デビュー19周年”を完全体で迎え、まさにレジェンドであることを再び証明した。

D-LITE（テソン）のYouTubeチャンネル「家テソン」では、19日に先行公開、22日に本編公開という形で「BIGBANGデビュー19周年記念ホームパーティー」が配信された。約9カ月前にBIGBANGが完全体で出演して話題を呼んだ動画はすでに1580万回再生を突破。今回の19周年映像も公開からわずか2日で230万回を超え、熱い注目を集めている。

今回の映像には、G-DRAGON、SOL（テヤン）、D-LITEが揃って登場し、ファンを歓喜させた。さらに2NE1のCLやSEVENTEENのホシ、俳優コ・ギョンピョ、ソン・ナウン、歌手Vinceなど、BIGBANGの呼びかけに応じた友人たちも駆け付けた。

なかでもG-DRAGONは、自身初となるMCに挑戦。緊張をのぞかせながらも「私の兄弟たち、インスピレーションたち、そしてインスピレーションのおじさんたちを呼んでみます。インスピレーション～」とおどけて紹介し、軽妙なトークで笑いを誘った。

メンバーと一緒にいる安心感からかハイテンションだったG-DRAGONは、リーダーらしい存在感で場を引き込み、SOLの発言には大げさなリアクションで盛り上げ、末っ子D-LITEには温かい笑顔を向けるなど和やかな雰囲気を作り出した。最後にD-LITEから「今日は兄さん、本当にすごくよかった」と褒められると、「そりゃそうだろ、当たり前だ～」と満面の笑みで応じ、場を和ませた。

さらに、19周年を記念して用意された“思い出の部屋”では、初期のアルバムや写真を眺めながら懐かしい思い出を振り返った。2006年の初単独コンサートや初サイン会の写真、最近のSOLのコンサートでの集合写真まで、それぞれの瞬間を再現し、ファンに感動を届けた。

そしてG-DRAGONは、来年迎えるBIGBANGの“成人式”＝デビュー20周年について「描くことが多すぎて問題だ。でも描いていけば絵になる」と語り、D-LITEも「着実に準備している」と明かして期待を高めた。

