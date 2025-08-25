“神スタイル”は母のおかげ？歌手ウンビ、びしょ濡れフェスの大胆衣装に胸を張る「なぜ文句を言うの？」 | RBB TODAY

韓国の女性歌手クォン・ウンビが、“びしょ濡れフェス”で披露した大胆衣装をめぐる騒動に言及した。

クォン・ウンビは8月23日、韓国地上波MBCで放送されたバラエティ番組『全知的おせっかい視点』に出演。去る7月に行われた“びしょ濡れフェス”「WATERBOMB」ソウル公演に出演した際の裏話を明かした。

「（体重が）普段は47～48kgくらいなのですが、ステージ準備のためにヨーグルトとウズラの卵だけで耐えながら、41～42kgまで落とした」と過酷なダイエット記を告白したクォン・ウンビ。マネージャーは「ダンス練習中に倒れてしまった。医師が絶対安静を勧めたので、釜山公演の出演をキャンセルせざるを得なかった」と、7月末に出演を予定していた「WATERBOMB」釜山公演をキャンセルした背景を伝えた。

そんなクォン・ウンビは、「WATERBOMB」ソウル公演で美スタイルが大胆にあらわになったスイムウェア衣装を披露。会場を熱気に包んだパフォーマンスを評価された一方、露出の多い衣装には「過激すぎる」との声もあったが、この騒動に対する自身の見解も示す。

「私がわざとそうしたわけではありません。お母さんが私をこう生まれさせてくれたのに、なぜ私に文句を言うのでしょうか。お母さんに直接言えないくせに」

また、「良いステージをお見せしたかっただけです。反応が良かったのは衣装のおかげではなく、ステージそのもののおかげです」と強調し、「WATERBOMB」を“準備されたプロのステージ”と表現した。当時のステージが大胆な衣装や外見ではなく、実力とパフォーマンスの完成度によって評価されたとクォン・ウンビは主張したわけだ。

なお、番組ではクォン・ウンビの“カフェ経営者”としての一面も紹介。自身が所有する建物でカフェを運営する傍ら、マネージャーたちに相場より安い家賃でスペースを貸し出すなど“天使の大家”ぶりも見せていた。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。

