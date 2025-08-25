3カ月後に解散するK-POPガールズグループ　PURPLE KISS、初の英語アルバムのティーザー公開 | RBB TODAY

解散が決まったガールズグループPURPLE KISS（パープルキス）が、輝く幸福を歌う。

8月25日、PURPLE KISSは公式YouTubeチャンネルを通じて、初の英語アルバム『OUR NOW』のダブルタイトル曲のひとつである『DOREMI』英語バージョンの2本目のミュージックビデオティザーを公開した。

公開された映像には、ナチュラルな雰囲気の中で笑い合いながらふざけたり、互いの写真を撮り合ったりしているPURPLE KISSメンバーの姿が収められ、初々しい魅力を伝えている。

特に、1本目のミュージックビデオティザーが「個人」の物語を描いていたのに対し、2本目のティザーは「私たち」の瞬間を表現し、PURPLE KISSが歌う幸福への期待をさらに高めた。

（画像提供＝RBW）PURPLE KISS

『DOREMI』は明るくも切ないプラックサウンドが魅力の楽曲で、7月にリリースされた2ndシングル『I Miss My…』のタイトル曲を新たに再解釈し、英語で歌ったバージョンだ。恐れを乗り越え、自分だけの新たな原動力を見つけていくという希望のメッセージを、PURPLE KISSならではの感覚的なサウンドで届けている。

（画像提供＝RBW）PURPLE KISS

PURPLE KISSは初の英語アルバム『OUR NOW』のリリースにあわせ、日本とアメリカでワールドツアー「PURPLE KISS 2025 TOUR: A Violet to Remember」を順次開催し、海外ファンとの緊密な交流を予告している。

PURPLE KISSの初の英語アルバム『OUR NOW』は、8月31日18時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる予定だ。

なお、所属事務所RBWは8月4日に公式立場を発表し、「来る11月、PURPLE KISSはグループとしての活動を終了する」と伝えた。

◇PURPLE KISS プロフィール

2021年3月15日にミニアルバム『INTO VIOLET』でデビュー。RBWエンターテインメントからMAMAMOO以来6年ぶりに輩出されたガールズグループ。韓国人メンバーのパク・ジウン、ナ・ゴウン、ドシ、イレ、チェイン、スアンと、日本人メンバーのユキで構成される7人は『PRODUCE48』『MIXNINE』『K-POPスター』などのオーディション番組に出演し、デビュー前から実力を認められてきた。グループ名の由来は、メンバーの多彩な個性が集まって作られた音楽を、様々なカラーで作られた紫で例えた「パープル(PURPLE)」、様々な物語の中で愛を表現するときに使う「キス（Kiss）」の合成語。2022年11月にパク・ジウンが脱退した。

