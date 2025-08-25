胸元のボタン弾けそう…伝説的アイドルグループのリーダーを務めた韓国歌手、グラマラス私服に熱視線 | RBB TODAY

元IZ*ONEのリーダーとして知られるクォン・ウンビが、抜群のプロポーションを強調した近況ショットを公開し注目を集めている。

クォン・ウンビは8月22日、自身のインスタグラムを更新し、「まとめ」と題して複数の写真を投稿。トレーニングウェアから古着テイストのルードなコーデまで、さまざまなスタイルを披露した。

なかでも視線をさらったのは、グレーのノースリーブニットカーディガンにブラックデニムを合わせたコーディネート。胸元のボタンが今にも弾けそうな立体感と、グラマラスなボディラインが際立ち、シンプルながら洗練されたスタイルが彼女の大人の魅力を際立たせていた。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

IZ*ONE時代にリーダーとして活躍したクォン・ウンビは、現在ソロアーティストとして幅広い活動を展開中。10月には自身初となるマカオでの単独コンサートを開催する予定だ。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。

■【写真】“はみ出てる”クォン・ウンビの過激衣装

■【画像】こぼれ落ちそう！クォン・ウンビの“びしょ濡れ”ステージ

■【写真】クォン・ウンビ、スリットから“真っ白美脚”を披露