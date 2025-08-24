「ナイトクラブに通い…」SUPER JUNIOR・ヒチョル、デビュー20周年で明かした“やんちゃ”エピソード | RBB TODAY

SUPER JUNIORのキム・ヒチョルがデビュー20周年を迎え、グループの存続に対する率直な思いを語った。

8月20日に韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ラジオスター』に、キム・ヒチョルがゲスト出演した。今回、SUPER JUNIORのデビュー20周年アルバムのプロモーションの一環として、シンドン、キュヒョン、ウニョクらが分担して番組に出演し、新鮮な雰囲気を与えている。

番組ではMCのキム・グラが「最近、キム・ヒチョルが太ってシンドンと呼ばれているそうだ」とからかいを入れた。しかし40代半ばを迎えたキム・ヒチョルは、シワひとつない顔立ちで、むしろ整ったビジュアルを輝かせていた。

（画像＝『ラジオスター』）

キム・ヒチョルは「昨年出演した時より5kg減量しました。『知ってるお兄さん』の収録現場では僕はすごく痩せている方なんです。でも久しぶりにアルバム準備でメンバーに会ったら、ウニョクは50kg台、イトゥクは58kgでした。これは管理しないといけないと思い、お酒もやめて必死に体を絞りました。今日も朝にパーソナルトレーニングを受けてきました。本当に楽しくないです」と話し、強い覚悟を示した。酒好きとして知られていた彼の断酒に共演者は驚き、「こうして見ると本当にイケメンだ」と感嘆の声が上がった。

デビュー当時からルックスが注目されてきたキム・ヒチョル。長髪の男性美形アイドルとして俳優イ・ジュンギと並び称されるほどの人気を誇った。彼は「20代の頃、“かっこいい”と言われても“それは自分でも分かっていることだから、他のことを言ってほしい”と思っていました。でも最近は“本業で活動している姿が一番良い”とファンから言われるようになりました」と心境の変化を明かした。

また、キム・グラが「40代半ばなら管理しないと」と助言すると、ヒチョルは「若い頃は“SUPER JUNIORのキム・グラ”と呼ばれるほど気難しい性格でした。でも久しぶりにカムバックして本当に嬉しかった。昔は不機嫌になってMV撮影を早く終わらせたこともありましたが、今は幸せだから怒らなくなりました。ただ、カムバックショーケースでファンが長時間待っているのを見て、逆に腹が立ちました。キュヒョンやウニョクも“それを見てようやくカムバックしたと実感した”と言っていました」と語った。

（画像＝『ラジオスター』）

さらに、SUPER JUNIORが20年間続いてこれた絶対的な理由として、SMエンターテインメントの創立者イ・スマンを挙げた。キム・ヒチョルは「SUPER JUNIORはもちろんイ・スマン先生のおかげです。当時、僕はロックばかり聴いて、成人してからはナイトクラブに通い、練習生として謹慎処分を受けて故郷に戻されたこともありましたが、イ・スマン先生は“彼はアーティストになる子だ。問題を起こしても大事にはならない”と受け止めてくださいました」と、やんちゃだった過去を振り返った。

また「デビュー初期に音楽番組『人気歌謡』のMCオファーをいただいた時、僕は髪がとても長く、“髪を切ってほしい”と言われたんです。その時イ・スマン先生と一緒に食事をしていたので相談したら、先生はマネージャーに“ヒチョルは髪が長くてもやれる子だ。その時ダメだったら考え直そう”と言ってくれました」と当時のエピソードを明かした。

最後に彼は「SUPER JUNIORの20周年を迎えて、本当に高いワインを買ってイ・スマン先生のご自宅に伺いました」と語り、変わらぬ義理堅さを示した。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。

■【画像】「解散の危機だった」SJ・ヒチョルが告白

■【注目】ヒチョル、メンバー・ドンヘに告訴状？

■【写真】ヒチョル、ジェジュンとアラフォーとは思えぬ“奇跡の2SHOT