i-dle・ミンニ、USJを満喫！キュートな“マリオ”姿が話題に「ノリノリで可愛いすぎ」【PHOTO】 | RBB TODAY

i-dleのミンニがキュートな“マリオ”に変身し、ファンの心を射止めた。

ミンニは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Super Minrio」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で撮影されたもの。ミンニはマリオの赤い帽子をかぶり、全身でポーズを取ったり、ウインクをして自撮りをしたりと、お茶目で可愛らしい姿を披露した

また、一緒に訪れていたi-dleのメンバー・ウギ、シュファとの3ショットでは、3人がそれぞれ異なるキャラクターのアイテムを身に着けており、個性が際立つ愛らしい姿にファンの視線が集中した。

（写真＝ミンニInstagram）

（写真＝ミンニInstagram）左からウギ、ミンニ、シュファ

この投稿を見たファンからは、「また日本に聖地が増えました！」「ノリノリで可愛いすぎ」「メンバー仲良いな！」といったコメントが寄せられている。

なお、ミンニが所属するi-dleは、来る10月3日に日本アルバム『i-dle』をリリースする予定だ。『i-dle』には、タイトル曲『どうしよっかな』をはじめ、新曲3曲と『Queencard』『Fate』の日本語バージョンを含む全5曲が収録される。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。

