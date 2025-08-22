ネクストブレイクの女優として注目！早瀬憩が夏らしいワンピース姿を披露 | RBB TODAY

8月28日発売のエンタメ誌「B.L.T.2025年10月号」（東京ニュース通信社）に女優・早瀬憩が初登場する。

早瀬憩「B.L.T.2025年10月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

早瀬は2007年生まれの18歳。2019年の「デビュー“推しメン”合同面接会&宣材撮影会2019秋」に合格して芸能活動を開始し、2021年ドラマ『恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～』でドラマデビュー。映画『違国日記』（2024）では新垣結衣とダブル主演を務め、『あのコはだぁれ？』（2024）とあわせて第16回TAMA映画賞・最優秀新進女優賞を受賞。さらに2025年には第67回ブルーリボン賞・新人賞も受賞した。

2025年には出演したJR東日本 Suica TVCM「たみちゃんの上京」篇のYouTube総再生数が1,000万回を超えて話題に。また、映画『か「」く「」し「」ご「」と「』や『この夏の星を見る』に出演するなど、女優として活躍している。同誌では、そんな早瀬が爽やかな花柄のワンピースを身にまとい古民家の縁側でアイスを食べるなど、夏らしい姿がおさめられている。

また、黒の上品な衣装やアクセサリーを身に付けたクールな姿も撮影。映像作品とはまた違った彼女の魅力をたっぷりと詰め込んでいる。