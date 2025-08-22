復帰後初ステージは日本！MONSTA XのI.Mが活動再開、“腰の痛み”で7月よりリハビリ専念も「徐々に好転」 | RBB TODAY

韓国ボーイズグループMONSTA X（モンスタエックス）のメンバー、I.M（アイエム）が日本公演から活動に復帰する。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは8月22日、I.Mが同月27～28日に神奈川県のぴあアリーナMMで開催される日本コンサート「2025 MONSTA X CONNECT X」より活動を再開することを発表した。

去る7月29日に「腰の痛み」の影響で活動休止が発表されていたI.M。事務所は「医療陣の勧告でリハビリに専念してきており、現在は徐々に好転している状況だ」とし、「アーティストと十分に議論した末、無理のない範囲内で漸進的に活動を再開することに決めた」と、活動再開の経緯を説明した。

I.Mは「2025 MONSTA X CONNECT X」をはじめ、9月1日リリース予定の13thミニアルバム『THE X』より、グループ活動を再開する予定だ。

事務所は「常にアーティストの健康を最優先に考え、I.Mが完全に回復し、より健康な姿でステージに立つことができるよう最善を尽くす。ファンの皆さんの温かい応援と激励をお願いする」と伝えている。

（写真提供＝OSEN）MONSTA X・I.M

I.Mは1996年1月26日生まれの29歳。2015年5月にMONSTA Xのメンバーとしてデビューし、グループではリードラッパーを担当している。2021年2月にはミニアルバム『Duality』をリリースしてソロデビューした。

