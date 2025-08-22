RIIZE、NCT DREAMのライブ映像がLeminoプレミアムで独占配信！「SM ENTERTAINMENT×Lemino」第1弾 | RBB TODAY

SMエンターテインメント所属の人気アーティスト「RIIZE」と「NCT DREAM」のライブ映像が、Leminoプレミアムで独占配信されることになった。

株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービスLeminoでは、「Leminoプレミアム」において来る8月30日と9月6日にRIIZEとNCT DREAMのライブ映像を独占配信する。

「Leminoプレミアム」で日本独占配信されるのは、今年7月6日に行われたRIIZE初単独コンサートのソウル公演「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN SEOUL」と、同月12日に行われたNCT DREAMのワールドツアー・ソウル公演最終日「2025 NCT DREAM TOUR in SEOUL」だ。

両公演の配信日時は、「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN SEOUL」が8月30日17時開場・18時開演、「2025 NCT DREAM TOUR in SEOUL」が9月6日17時開場・18時開演予定となっている。

（画像＝Lemino）

本取り組みは、数々の人気K-POPグループを輩出しているSMエンターテインメントとLeminoによる「SM ENTERTAINMENT×Lemino」の第1弾。今後の情報はSM TOWN JAPAN公式XやLemino公式X、Leminoライブ公式Xなどで随時公開される予定だ。

