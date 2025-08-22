TXT、授賞式『K-WORLD DREAM AWARDS』で“3冠”達成！グローバルスターの風格を見せつける | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が『2025 K-WORLD DREAM AWARDS』で3冠に輝いた。

8月21日、ソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で開催された音楽授賞式『2025 K-WORLD DREAM AWARDS』で「グローバルミュージックアーティスト賞」「ワールドクラス賞」「本賞」を受賞した。

TXTは「MOA（ファンダム名）のおかげでこのような大きな賞をいただけて光栄です。まもなくソウル・高尺（コチョク）スカイドーム公演を皮切りに、4度目のワールドツアーをスタートさせます。リハーサルの合間に、直接皆さんに感謝を伝えたくてここに来ました」と感謝を伝えた。さらに、「ワールドツアー開始前に素晴らしい賞をいただき、より一層頑張れると思います。本当にありがとうございます」と語った。

（写真＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

TXTは、7月にリリースした4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』で世界的な人気を証明した。完成度の高いストーリー性と音楽性、さらにメンバーのヨンジュンが制作に参加したタイトル曲のパフォーマンスが連日話題を集めた。

また、主要チャートでも存在感を発揮した。同アルバムは米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」に初登場3位でランクインし、3週連続でチャート入りを果たした。さらに、日本のオリコン「週間合算アルバムランキング」でも2週連続で1位を獲得するという快挙を成し遂げた。

なお、TXTは8月22日・23日にソウル・高尺（コチョク）スカイドームで4度目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'ACT : TOMORROW'」の幕を開ける。緻密なストーリーテリング、没入感の高い演出、圧倒的なライブパフォーマンスで“ステージテラー”（ステージとストーリーテラーの合成語）としての名声をさらに確立していく見込みだ。

（記事提供＝OSEN）

