“韓国のイチロー”が好調！イ・ジョンフ10試合連続安打に母国紙絶賛「冷めることを知らない打撃感」 | RBB TODAY

“韓国のイチロー”が好調だ。10試合連続安打に成功するなど、8月の彼は冷めることを知らない打撃感を誇っている。

サンフランシスコ・ジャイアンツのイ・ジョンフは8月22日（日本時間）、敵地ペトコ・パークで行われたサンディエゴ・パドレス戦に「1番・中堅手」で先発出場し、3打数1安打1四球を記録した。

これでイ・ジョンフの8月打率は「0.338」に上昇。シーズン通算打率も「0.262」とし、OPS（出塁率＋長打率）は「0.740」となった。

初回の1打席目では、初球ストライクから2球目のストレートを上手く捉えて中前安打。これで10試合連続安打に成功した。

3回無死二塁の2打席目は、外角に外れた変化球を引っ張って二塁手正面に飛ばしたが、相手が処理にもたついたことでエラーとなり出塁。5回の3打席目はフルカウントから外角のストレートを見送り、四球を選んだ。

7回一死二塁の4打席目では鋭い打球を放ったものの、二塁手の正面に飛び打ち取られた。これがイ・ジョンフの同日最後の打席となった。

イ・ジョンフが10試合連続安打をマークしたものの、ジャイアンツは4-8で敗れた。打線ではラファエル・ディバースとウィリー・アダメズが本塁打を放ったが、勝敗を覆すには至らなかった。

ジャイアンツ先発のジャスティン・バーランダーは、好調を維持していた直近の登板とは対照的に精彩を欠き、4.1回を投げて7被安打、1四球、4奪三振の7失点。今季10敗目を喫した。

ジャイアンツは現時点で61勝67敗の勝率0.477とし、ナ・リーグ西地区で5球団中4位。首位ロサンゼルス・ドジャースとは12ゲーム差、3位アリゾナ・ダイヤモンドバックスとは1ゲーム差としている。

◇イ・ジョンフ プロフィール

1998年8月20日生まれ。日本・愛知県名古屋市出身。身長185cm。韓国のプロ野球選手。サンフランシスコ・ジャイアンツ所属。父親は1998～2001年に中日ドラゴンズに在籍したイ・ジョンボム（李鍾範）。高校卒業後の2017年にネクセン・ヒーローズ（現キウム・ヒーローズ）でプロデビューし、同年の新人王を受賞。ゴールデングラブ賞（NPBのベストナインに相当）に2018～2022年の5年連続で選ばれており、2022年はシーズンMVPと打撃5冠（首位打者、最多安打、最多打点、最高長打率、最高出塁率）に輝いた。2023年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場した。2023年12月13日、米メジャーリーグのサンフランシスコ・ジャイアンツと6年総額1億1300万ドル（日本円＝約164億円）で契約した。愛称は「韓国のイチロー」。

