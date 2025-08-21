“4.3億円を横領→仮想通貨投資に流用”した韓国女優、検察が懲役3年を求刑　9月に判決公判 | RBB TODAY

事務所資金43億ウォン（約4億3400万円）を横領した容疑で起訴された女優ファン・ジョンウムに対し、検察が懲役3年を求刑した。

済州地裁刑事2部（イム・ジェナム部長判事）は8月21日、特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反（横領）事件の第2回結審公判を開廷。検察はファン・ジョンウムに対し、懲役3年を言い渡すよう裁判部に要請した。

公訴事実によると、ファン・ジョンウムは2022年7月頃、済州島で自身が実質的に運営する芸能事務所の名義で8億ウォン（約8000万円）を借り入れた後、事務所口座にあった7億ウォン（約7000万円）を「仮払金」として自身の個人口座に移し、仮想通貨に投資していた。

（写真提供＝OSEN）ファン・ジョンウム

同様の方法を繰り返し、同年10月までに計13回にわたり、事務所資金43億6000万ウォン（約4億3600万円）のうち、42億ウォン（約4億2000万円）余りを仮想通貨に投資していたことが明らかになった。

ファン・ジョンウム側は、今年5月15日の初公判で容疑を全面的に認め、その後の5月30日と6月5日の2度にわたり、会社から仮払金の形で持ち出した金額を全額返済した。

なお、ファン・ジョンウムに対する宣告公判は9月中に開かれる予定だ。

◇ファン・ジョンウム プロフィール

1984年12月25日生まれ。2001年にガールズグループSugarでデビュー。2004年に脱退した翌年、ドラマ『ルル姫』で女優活動を開始。『明日に向かってハイキック』『私の心が聞こえる？』『ゴールデンタイム』『キルミー・ヒールミー』『彼女はキレイだった』などの作品で演技力と人気を証明。2020年の『サンガプ屋台』『あいつがそいつだ』では主演。2016年に元プロゴルファーと結婚し、2児の母となるが、2025年5月に離婚が成立。

