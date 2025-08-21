2PM・ジュノ、主演ドラマの本読みで圧倒的存在感放つ！自信溢れる演技でスタッフを驚かせる | RBB TODAY

ボーイズグループ2PMのメンバー、ジュノが帰ってきた。

tvNの新しい土日ドラマ『テプン商事』（原題）の本読みで、ジュノは主人公らしい存在感を放ち、“台風（テプン）級ヒット作”の序幕を知らせた。

『テプン商事』の本読みには、ジュノをはじめ女優キム・ミンハ、俳優キム・ミンソク、ソン・ドンイル、女優キム・ジヨン、キム・サンホなど、著名俳優たちが参加し、場を輝かせた。そして、現場の中心にいたのはやはりジュノだった。

ジュノは、アジア通貨危機のなかで貿易会社の“青二才”社長であり商社マンに成長するカン・テプン役を演じる。

自由奔放な“お坊ちゃま”の青年で、一瞬にして危機に瀕することになるテプンの波乱万丈の人生を自信溢れる目つきと力強い声で表現し、初めての本読みから現場を圧倒した。一瞬一瞬変わる感情を繊細に表現する彼の実力に、制作スタッフと俳優は驚きを隠せなかった。

（写真提供＝OSEN）ジュノ

（写真＝tvN）

特に、ジュノはその時代の雰囲気を完璧に理解し、1997年を生き抜いたかのようなリアルさを加えた。本読みであるにも関わらず、ときには覇気に満ち、ときには慎重なテプンのキャラクターを自由自在に演じながら、没入度を高めた彼は、世界的に人気を博した作品を相次いで成功に導いた“信じて見る俳優”の底力を再び証明した。

製作スタッフは、「『テプン商事』はアジア通貨危機を耐え抜いた平凡な人々の胸の熱い生存期を描いたドラマだ」と説明した。

続けて、「1997年を生き抜いたX世代には生存の記憶を、MZ世代には両親の世代を理解し尊敬できるように共感と慰めを与えるだろう」と伝えた。

最後に、「危機を乗り越えて前進した当時の“テプン精神”が今を生きる視聴者たちにも希望と勇気を届けることを願う」と付け加えた。

『テプン商事』は1997年のアジア通貨危機という巨大な時代の波のなかで、社員もお金も売るものもない貿易会社の社長になった新人商社マン、カン・テプンの孤軍奮闘記を描く。

なお、『テプン商事』は来る10月に韓国で放送予定だ。