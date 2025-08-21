IVE、際立つ個性をクールに演出…挑発的な“カバーガール”風コンセプトフォト公開 | RBB TODAY

IVEが、新アルバムのコンセプトフォトを全て公開し、カムバックの準備を整えた。

8月20日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントはIVE公式SNSを通じて、8月25日にリリースされる4thミニアルバム『IVE SECRET』の最後のコンセプトフォトを公開した。

公開された写真の中でIVEは、モノトーンを基調とした衣装で圧倒的なカリスマを披露。メンバーたちはホワイトのTシャツにブラックのショートパンツとブーツを合わせ、シンプルながらも力強いムードを演出した。Tシャツには「Killin'Cute」「I'm lovely TROUBLE」「PRETTY RUDE」といったレタリングがあしらわれ、それぞれのアイデンティティを表現した。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

団体カットでは、シックで挑発的な“カバーガール”の雰囲気を極限まで高め、グローバルファンの心を揺さぶった。6人のメンバーはミニマルなスタイリングの中でもそれぞれの魅力とIVE特有の自信あふれる姿を表現。“美しいけれど危険”なカバーガールコンセプトの真髄を示し、カムバックへの期待感を最高潮に引き上げた。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

IVEは「2025 SBS歌謡大典 Summer」にてタイトル曲『XOXZ』の一部を先行公開し、本格的なカムバック準備に突入した。その後、アルバム名『IVE SECRET』にちなんだ“Secret”をテーマにした多彩なティザーコンテンツを公開した。最近ではダンスチャレンジを通じてパフォーマンスと音源の一部を先行公開し、爆発的な反応を呼び起こしている。

IVEは、今年2月にリリースした3rdミニアルバム『IVE EMPATHY』の先行公開曲『REBEL HEART』とタイトル曲『ATTITUDE』で各種グローバルチャートや音楽番組で大きな成果を残し、存在感を確固たるものにした。約7か月ぶりのカムバックに世界中の音楽ファンの注目が集まる中、新アルバム『IVE SECRET』とタイトル曲『XOXZ』で新たな記録を打ち立てるのか期待が高まっている。

なおIVEは、8月25日午後6時に各種音楽配信サイトを通じて4thミニアルバム『IVE SECRET』をリリースし、本格的なカムバック活動を開始する。

（記事提供＝OSEN）

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

■【写真】IVE、折り鶴を燃やして日本で大炎上

■【写真】ユジン＆ウォニョン、173cmの“黄金美脚”

■【写真】ウォニョン、キックインセレモニーで“露出衣装”