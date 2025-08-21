“BTS・TXTの弟分”CORTIS、デビュー後初の音楽番組出演！ランニングマシン11台の斬新パフォーマンスに注目 | RBB TODAY

新ボーイズグループCORTIS（コルティス）が、初めての音楽番組出演を前に胸の高鳴りと期待を語った。

【写真】CORTIS、メンバープロフィール

CORTISは本日（21日）18時放送のMnet『M COUNTDOWN』で、18日にリリースしたデビューアルバムのタイトル曲『What You Want』を披露する。

所属事務所BIGHIT MUSICを通じてCORTISは「初ステージをお見せできると思うと胸が高鳴る。音楽番組はメンバー5人全員が最も楽しみにしていたスケジュールだ。CORTISがどんなチームなのか、この機会を通じてしっかりお伝えしたい。ランニングマシン11台の上で繰り広げるパフォーマンスにぜひ注目してほしい。汗と情熱、そしてパワーを込めたステージを準備した」とコメントし、期待を呼びかけた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

さらに完璧な歌唱のための努力についても言及し、「音楽番組のために普段からランニングマシンの上で歌いながら練習してきたので、ぜひ見届けてほしい。観客や視聴者の皆さんと近い距離で呼吸を合わせられるCORTISになりたい。僕たちの第一歩にぜひ一緒に立ち会ってほしい」と抱負を明かした。

CORTISは18日にコンセプチュアル・パフォーマンスフィルムを、20日にはMnetデジタルスタジオM2の公式YouTubeチャンネル「STUDIO CHOOM」で『What You Want』の振り付け映像を公開。ランニングマシンの上で踊るという斬新な発想が注目を集めている。そんなCORTISは音楽番組活動を通じて、ダイナミックなパフォーマンスはもちろん、揺るぎない歌唱力を披露し、グローバルファンの高い期待に応える予定だ。

（画像＝「STUDIO CHOOM」）

なお、デビューアルバムのイントロ曲『GO!』のミュージックビデオは、公開9日目となる20日18時に日本LINE MUSICの「ミュージックビデオ100」リアルタイムチャートで1位を獲得し、勢いを見せている。タイトル曲『What You Want』と『GO!』を収録したデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、9月8日に正式リリースされる。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】CORTIS、デビューショーケースでのソロショット

■【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす！

■【話題】CORTIS、24時間ファンと交流？