東方神起・ユンホ、“ハマり過ぎた”瞬間を公開？韓国の新バラエティMCに抜擢「たくさん学べそう」 | RBB TODAY

東方神起のメンバー、ユンホの日常がテレビで公開される。

来る9月3日、TV CHOSUNの新しいバラエティ番組『勝手に―ハマり過ぎクラブ』（原題・以下、『勝手に』）が韓国で放送される。

『勝手に』はあるものに没頭して生きている人々の日常を観察するリアリティ番組だ。

同番組は、タレントのタク・ジェフン、女優チェ・ジョンアン、ユンホ、ボーイズグループSUPER JUNIORのイトゥク、ユーチューバーのミミミヌがMCとして出演を確定させた。

全員自身の分野はもちろん、領域を越えて活躍中のスターたちであるだけに、彼らの日常のなかの“ハマり過ぎ”な瞬間が何なのか、関心が集まっている。

なかでも、ユンホは番組への出演理由について、「番組のスローガンが気に入った」と伝えた。

彼は、『誰にでも理由は違うものの、1つくらいは“狂うほどハマっている”何かがある。他人は簡単に理解できなくても当事者には明らかな理由があり、没頭することは日常に耐えられる力を生み、人生の方向性を作ってくれる。誰かがやらせたわけでもなく、報酬のためでもない。ただ好きで、楽しくて、やらずにはいられないので、そのことを続けているのだ』というスローガンが自分の考えと同じで、気に入って出演を決めた」と説明した。

（写真＝TV CHOSUN）ユンホ

続けて、ユンホは番組をともにリードしていくMCたちの組み合わせに対する満足感も示した。彼は、「それぞれ活動している分野が多様で、経験が多い方々なので面白そうだ。自分もそばで見ながら、たくさん学べそうだ」と期待を表現した。

加えて、彼は「企画の意図のように、カメラのレンズを通じて日常的でありながらも少しは違う、それぞれのやり方で生きていく話を率直に共感できる番組だと思う」と話した。

最後に、「他人と違うからといって間違っているわけではないと思う。だからこそもっと楽しいのかもしれない。それぞれのやり方で没頭しすぎている日常をそのまま見てほしい」と伝えた。

なお、『勝手に―ハマり過ぎクラブ』は来る9月3日22時に韓国で放送予定だ。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

■【写真】ユンホ、ノースリーブで見せた大人の魅力

■【写真】爽やかすぎる！ ユンホの“美スタイル”全身ショット

■【写真】ユンホ、色気全開の“濡れ髪ショット”