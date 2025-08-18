北朝鮮生まれ、朝鮮戦争で孤児に…アメリカで育った韓国初のソウルシンガーが78歳で永眠 | RBB TODAY

「韓国初のソウルシンガー」と呼ばれた歌手パク・インスさんが、本日（8月18日）この世を去った。

1947年、朝鮮民主主義人民共和国の平安北道吉州（ピョンアンプクド・キルジュ）で生まれたパク・インスさんは、朝鮮戦争の避難中に家族と生き別れ、孤児となった。その後、アメリカ人宣教師を通じて、12歳の時に養子として渡米した。

ニューヨークのハーレムでブラックミュージックに触れた彼は、1960年代に帰国し、米軍の舞台で活動を始めると、独特で力強い歌唱法で注目を集めた。その後、1970年に発表した『春の雨』で人気を獲得。同曲は数多くの後輩歌手にカバーされ、世代を超えて愛される名曲となった。

代表曲には『ベルボトム』『花と蝶』『ファンク・ブロードウェイ』などがあり、特に『あなたは星を見て泣いたことがありますか』は、別れた母への思慕を込めた楽曲として深い共感を呼んだ。同曲の人気をきっかけに、1983年、実に30余年ぶりに母親との劇的な再会を果たした。

（写真提供＝パク・ソンソ大衆音楽評論家）パク・インスさん

しかし、1970年代には大麻事件に巻き込まれて活動に制約を受け、1990年代以降は低血糖症やパーキンソン病、膵臓がんの手術などで健康が急速に悪化。2002年には仲間の歌手たちが治療費を支援するため「リメンバー・パク・インス」公演を開催した。

2012年にテレビ番組で近況が伝えられ、再び注目を集めた。同年には離婚していた元妻クァク・ボクファ氏と37年ぶりに復縁したことが話題となり、さらにジャズクラブのステージに立ち、衰えぬ情熱を示した。その後はアルツハイマーなどにより健康が悪化し、活動を続けることはできなかった。

葬儀場はソウル・永登浦（ヨンドゥンポ）病院に設けられた。遺族は妻と息子がいる。

■【写真】韓国芸能界、遺体で発見される悲報が立て続けに

■【写真】“福岡出身”の韓国女優、息子が兵役中に一人でこの世を去る

■【写真】「AV男優じゃない」韓国男性アスリートが死去