EXO・カイ、アジア10都市を魅了したソロツアーを成功裏に終了！次は北米6都市へ「最後まで見守って」 | RBB TODAY

EXOのカイが、自身初となるソロコンサートツアーのアジア公演を盛況のうちに終えた。

カイのソロコンサートツアー「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR 」は、5月のソウル公演を皮切りに、クアラルンプール、マカオ、ジャカルタ、シンガポール、台北、マニラ、バンコク、横浜、香港など、アジア10都市で開催され、各地の観客から熱い声援を受けた。

ツアーの最終公演は、8月16日に香港のアジアワールド・エキスポ・ホール10で開催された。カイは『Mmmh』『Peaches』『Rover』『Wait On Me』など、歴代ソロタイトル曲を含む多彩なステージを披露し、観客を魅了した。

カイは公演の最後に、「アジアツアーの最後を美しく締めくくることができて感謝しています。すべてEXO-L（ファンダム名）の皆さんの応援のおかげです。皆さんの声援に支えられて、北米ツアーやソウルでのアンコール公演まで開催することになりました。最後まで見守っていてください」と胸いっぱいの感想を伝えた。

カイはこの後、北米6都市で初のソロコンサートツアーを続ける。8月28日のロサンゼルスを皮切りに、グランドプレーリー（31日）、アトランタ（9月2日）、ローズモント（4日）、ニューヨーク（6日）、メキシコシティ（9日）で公演を行い、“ワールドクラス・パフォーマー”としての名声を再び証明することが期待されている。

◇カイ プロフィール

1994年1月14日生まれ。本名キム・ジョンイン。2012年にEXOのメンバーとしてSMエンターテインメントからデビューした。グループ内ではセンターを務め、「EXOの顔」ともされる。ダンスを得意としており、ステージで見せるパフォーマンスは圧巻。同じ事務所に所属するSHINeeのテミンとは、練習生時代からの親友。2023年5月に社会服務要員として入隊し、2025年2月10日に除隊した。

