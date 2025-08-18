aespa、「サマソニ」で“女神”の輝き放つ…全9曲の圧巻ステージに会場熱狂 | RBB TODAY

aespaが、日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」で圧倒的な存在感を見せつけた。

aespaは8月17日、千葉・ZOZOマリンスタジアムと幕張メッセで開催された「SUMMER SONIC 2025」のメインステージ「MARINE STAGE」に登場し、唯一無二のパフォーマンスとカリスマ性で観客を魅了した。

「SUMMER SONIC」は毎年20万人以上を動員する日本の代表的な都市型音楽フェスティバルだ。今年はaespaのほか、Mrs. GREEN APPLE、アリシア・キーズ、カミラ・カベロ、J.バルヴィンら世界的アーティストが多数出演し、豪華なラインナップを完成させた。

（画像＝SMエンターテインメント）aespa

この日aespaは、『Supernova』でステージの幕を開け、『Next Level』『Armageddon』『Whiplash』といったメガヒット曲をバンドサウンドで披露し、会場の熱気を一気に高めた。さらに、『Hot Mess』や『ZOOM ZOOM』といった日本語曲に加え、『Flights, Not Feelings』『Better Things』といったエモーショナルな楽曲まで全9曲を披露し、観客を圧倒した。

（画像＝SMエンターテインメント）aespa

aespaは、10月4日・5日の福岡公演を皮切りに、東京、愛知、大阪の4都市で全10公演にわたる日本ツアーを開催する。各会場はいずれも1万席規模以上となり、日本のファンとより近くで交流できるステージになると期待されている。

なお、aespaは日本ツアーに先立ち、8月29日～31日の3日間、ソウル・KSPO DOMEで3度目の単独コンサート「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE」を開催する。

（記事提供＝OSEN）

