ENHYPEN、北米ツアー完走！米スタジアムを満員にし“世界的人気”を証明 | RBB TODAY

ENHYPENが、約2年ぶりとなるアメリカでのスタジアム公演を成功させ、現地で“トップティア”アーティストとしての地位を確立した。

8月16日（以下、現地時間）、ENHYPENはアメリカ・ロサンゼルスのBMOスタジアムで開催された「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」北米ツアーの最終公演を大盛況のうちに終えた。

ENHYPENは、8月6日・7日のニューヨーク公演を皮切りに、シカゴ、ヒューストン、ロサンゼルスの4都市・6公演を巡った北米ツアーで約7万7000人を動員した。特に、ロサンゼルス公演では約2万2000席が全席完売を記録し、彼らの圧倒的な人気を証明した。

BMOスタジアムは終始、ENHYPENとENGENE（ファンダム名）の熱気に包まれた。『Brought The Heat Back』と『FEVER』で公演の幕を開け、パワフルかつ魅惑的なステージで一気に会場のボルテージを引き上げたENHYPENは、アンコールを含む全24曲を圧巻のパフォーマンスで駆け抜け、観客を魅了した。

エネルギッシュな『ParadoXXX Invasion』、群舞が際立つ『Given-Taken』、ダークな雰囲気で会場を魅了した『Bite Me』、爽やかな歌声が光った『Your Eyes Only』など、多彩な音楽性と確かな実力で“パフォーマンスキング”の名にふさわしい存在感を存分に発揮した。

特に今回はアメリカ公演ということもあり、セットリストには英語の楽曲が新たに加えられ、ファンから大きな反響を得た。ENHYPENは、初の英語曲『Loose』をはじめ、『Sweet Venom』、『XO (Only If You Say Yes)』、『Bad Desire (With or Without You』を熱唱し、現地ファンとの距離をさらに縮めた。

ファンの反応も爆発的だった。楽曲が始まるたびにメンバーのダンスを真似し、ヒスンのリードで『Bad Desire (With or Without You)』や『Loose』のサビを力強く合唱するなど、会場全体が一体となって公演を楽しんだ。

公演の最後に、メンバーは「天気の良い美しい夜に、このスタジアムで皆さんと過ごせて幸せです。ロサンゼルスのこのエネルギーは一生忘れないと思います」とコメントし、「次はもっと良い曲とステージ、そしてより良いグループになって帰ってきます。それまでみんなが幸せでありますように」と感想を伝えた。

ENHYPENは今年も北米で圧倒的な存在感を示した。6thミニアルバム『DESIRE：UNLEASH』は米ビルボード「Billboard 200」で3位を獲得し、5作連続でトップ10入りを達成した。また、米ルミネートが発表した「2025年上半期レポート」では、『DESIRE：UNLEASH』が「U.S.トップ10 CDアルバム」3位、「U.S.トップ10アルバム」9位にランクインした。

ENHYPENの次なる舞台はヨーロッパだ。8月22日のロンドン公演を皮切りに、マンチェスター（25日）、アムステルダム（28日）、ブリュッセル（30日）、ベルリン（9月1日）、パリ（9月3日）と、全6都市でツアーを展開。その後、10月3～5日にはシンガポール公演を行い、10月24～26日のソウル・KSPO DOMEでのアンコールコンサートでワールドツアーのフィナーレを飾る予定だ。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

