板垣李光人と共演で話題！BOYNEXTDOOR、日本オリジナル曲『Count To Love』MV公開 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが日本で2ndシングルを発表し、日本での活動を本格化させる。

BOYNEXTDOORは8月18日、日本2ndシングル『BOYLIFE』の全曲音源とタイトル曲『Count To Love』のミュージックビデオを公開した。

『BOYLIFE』は、青春の恋や堂々とした魅力、そして揺るぎない自信を表現したアルバム。日本オリジナルのタイトル曲『Count To Love』をはじめ、韓国で発表した『I Feel Good』『Nice Guy』『Dangerous』の日本語バージョンまで、全4曲が収録されている。

タイトル曲『Count To Love』は、誰もが共感できるラブソング。好きな人に向けた可愛い“駄々”を、数字を数えることにたとえて表現している。BOYNEXTDOORらしいリアルで生き生きとした歌詞で、恋人同士の等身大の感情をユーモラスに描き出した。特にテサンが作詞・作曲に参加し、グループの個性を加えた点も注目される。

（画像＝KOZエンターテインメント）

ミュージックビデオも見どころ満載だ。6人のメンバーは仮想の恋愛番組の司会者として登場し、あるカップルを応援。2人を結びつけようと奮闘する姿がユーモラスに展開され、スーツからカジュアルまで多彩なファッションも映える。さらに、日本の人気俳優・板垣李光人が出演し、話題を集めている。

BOYNEXTDOORは本日（8月18日）、TBS『CDTV ライブ！ライブ！』を皮切りに、日本の音楽番組やバラエティ、デジタルコンテンツなどに出演予定。21日には2ndシングル発売を記念したメディアショーケースも開催する。

先に行われた初の単独ツアー「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’」では日本全国を巡り、幅広いファン層を獲得しており、今回の活動への期待も一層高まっている。

（記事提供＝OSEN）

