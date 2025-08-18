ビル・ゲイツ、韓国のバラエティ番組に出演決定「番組の主旨とゲイツ財団の信念が一致した」 | RBB TODAY

ビル・ゲイツが韓国のバラエティ番組に出演することがわかった。

8月18日、韓国tvNの『ユ・クイズ ON THE BLOCK』側は、ビル・ゲイツの出演を知らせた。

マイクロソフトの共同創業者で世界的な富豪であり、慈善事業家でもあるビル・ゲイツは、技術革新と博愛を結びつけ、持続可能な変化を生み出している人物として知られる。

ビル・ゲイツと『ユ・クイズ ON THE BLOCK』の出会いを実現させたCJ ENMのナム・スンヨン経営リーダーは「『ユ・クイズ』はすべての人生の価値を尊重し、多様な人々の物語を通じて人間の尊厳と相互理解を伝える番組だ。これは『ゲイツ財団』の『すべての人間の人生は平等な価値を持つ（Every life has equal value）』という信念と一致する部分があり、共感を分かち合った」と語った。

さらに「技術で世界をつなぎ、寄付で世界を変えている人物であるビル・ゲイツを『ユ・クイズ』に迎えることができ光栄だ」と付け加えた。

（写真提供＝tvN）ビル・ゲイツ

ビル・ゲイツはマイクロソフトの共同創業者としてPC時代を切り開いたデジタル革命の設計者であり、現在は「ゲイツ財団」を通じて国際保健、教育、気候変動、貧困撲滅など人類共通の課題解決に尽力している。

最近では、2045年までに個人資産の99％と「ゲイツ財団」の寄付金を合わせて約2000億ドル（約30兆円）を社会に還元すると明らかにし、デジタル革命と人類福祉の革新を同時に牽引する時代の巨人と称されている。

ビル・ゲイツが出演する『ユ・クイズ ON THE BLOCK』は、来る8月中に放送される予定だ。

■“韓国のビル・ゲイツ”と結婚した女優キム・ヒエ、出産で夫から1億ウォンを貰った？

■【画像】「ほぼ全部見えてる…」大胆衣装で話題のムン・ガヨン、着た理由を明かす

■BTS・V、金髪＆白スーツの“王子ビジュアル”で『ユ・クイズ』に登場「グクの家で…」