スラリと伸びる美脚に釘付け！少女時代・スヨン、抜群スタイル際立つ“レオタード姿”【PHOTO】 | RBB TODAY

少女時代のスヨンが、抜群のスタイルを披露した。

スヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「私もアサシンになりたいです、先生」というコメントとともに写真を投稿した。

写真のスヨンは、まるで本物のバレリーナのようにさまざまなレオタードを着こなしている。レオタードからは、少女時代のトレードマークともいえるスラリとした美脚があらわになり、視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「手足が長いからアクションシーンが本当に楽しみ」「本当にきれい」「スタイル良すぎ」といった反応が寄せられている。さらに、少女時代のメンバーであるヒョヨンとユナも「わぁ、きれい」「本物のバレリーナがここにいるね？」とコメントを残している。

（写真＝スヨンInstagram）

なお、スヨンは最近、少女時代のメンバーとともにデビュー18周年を記念して集結し、ファンを喜ばせた。また、スヨンが出演する映画『バレリーナ：The World of John Wick』は、8月22日に日本公開を控えている。

◇スヨン プロフィール

1990年2月10日生まれ。SARAMエンターテインメント所属。2002年に高橋麻里奈とのデュオroute0で日本デビューした。デュオ解散後、2007年に少女時代のメンバーとして韓国デビューを果たす。グループ内では最高身長（172cm）で、モデル体型のためファッションブランドのモデルを多数務めた。日本での活動経験から日本語も堪能。少女時代の活動当時から女優業にチャレンジし、2014年のドラマ『私の人生の春の日』で連ドラ初ヒロインを演じた。2019年5月に現在の所属事務所へ移籍し、女優業に力を入れている。主な出演作は映画『デッドエンドの思い出』（2019年日本公開）、『ガール・コップス』（2019年作）、ドラマ『今日、妻やめます～偽りの家族～』『ザ・プロファイラー ～見た通りに話せ～』『それでも僕らは走り続ける』など。

