BLACKPINK・リサ、坂口健太郎とのイチャイチャを公開!?本物のカップルさながらの写真が話題【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINK・リサ、坂口健太郎とのイチャイチャを公開!?本物のカップルさながらの写真が話題【PHOTO】

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、リサが俳優の坂口健太郎とともにした近況を伝えた。

去る8月15日、リサは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「Still dreaming（まだ夢を見ている）」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかのリサは、坂口健太郎と一緒に撮影をしている。2人はベッドに横になって親しそうにポーズを取ったり、一緒に歯磨きをしたり抱擁したりする場面を演出し、カップルのような雰囲気を漂わせた。

リサ、坂口健太郎
（写真＝リサInstagram）2枚目：左から坂口健太郎、リサ

リサは1stソロフルアルバム『Alter Ego』の収録曲『Dream』のショートフィルムで坂口健太郎と共演した。坂口健太郎はリサの元恋人役で出演している。

なお、リサはフランスの財閥2世フレデリック・アルノーと熱愛中だと知られている。フレデリック・アルノーは、世界最大のラグジュアリーブランド「LVMH（モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）」グループの会長であるベルナール・アルノーの息子であり、「LVMH」時計部門のCEOだ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

《スポーツソウル日本版》

