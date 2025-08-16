14歳のフィリピン人少女を妊娠させた55歳の韓国人ユーチューバー、その裏に存在する特大の闇に迫る | RBB TODAY

天使の皮を被った鬼畜ユーチューバー、そしてその裏に存在する大きな闇に迫る。

8月16日に韓国で放送される真相追及バラエティ『それが知りたい』（原題）では、フィリピンの貧困児童を助けるという名目のサポートチャンネル運営者、そして後援者の秘密を暴く。

フィリピンでゴミを拾い、苦労して暮らしている貧民街の児童たちの映像を、2023年から投稿し続けている韓国人ユーチューバーのチョン氏。学習塾を運営しながらフィリピンの児童たちを助ける姿に、多くの人が感動を受けたという。ライブ映像に登場した子供たちと直接対話したり、食費や学費としてサポートすることができるということで、チョン氏のチャンネルは韓国で有名になった。

ところが今年6月、チョン氏の姿がフィリピンのニュースに登場。貧困児童を助ける善良なボランティアとして知られている彼が、現地警察に逮捕されたというのだ。

彼のチャンネルにたびたび登場していた14歳の女児が子供を出産したのだが、その相手が55歳のチョン氏であることが判明し、未成年児童に性暴力を働いたという疑惑が提起されたのだ。

だがチョン氏は、性暴力はしておらず、13歳以降は現地の法律では何も問題もないと主張する。それどころか、55歳で初めて子供の父親になったと喜ぶ、元気に生まれてきた子供を「ミラクルベイビー」と呼んだ。一時は僧侶や市民活動家としても活動し、フィリピンの貧困児童をサポートするユーチューバーの彼は、どのようにして性犯罪者になったのだろうか。

（画像＝SBS）

番組スタッフが取材した結果、チョン氏以外にも韓国人が運営するフィリピン児童後援チャンネルが多数確認された。カラオケで歌ったり、センセーショナルなダンスを踊ったり、お小遣いをあげたりする中年の後援者たちを「オッパ（お兄さん）」と呼びながら、お礼を言うフィリピンの女の子たち。生中継映像には児童たちへのセクハラコメントなどが堂々と掲示されていた。

チョン氏のように、不純な目的で子供に近づいた事例がほかにもあるという情報提供が番組に届いた。2年前、ある後援チャンネルで紹介された13歳のフィリピン人児童に、直接会ったという50代の男性だ。毎月巨額の資金を後援し、今年15歳になった子供と結婚する約束までしたという。この界隈で何が起こっているのか――。

善意の裏に隠された特大の闇に迫る『それが知りたい』は、16日23時10分より韓国で放送。

