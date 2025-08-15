BTOB・ミンヒョク、荒々しくも魅惑的…単独コンサート『HOOK-WHO:KING』ポスター公開 | RBB TODAY

ボーイズグループBTOBのイ・ミンヒョク（HUTA）が、圧倒的なオーラでファンを魅了した。

所属事務所BTOBカンパニーは8月14日午後6時、公式SNSを通じて、イ・ミンヒョクの単独コンサート『2025 LEE MINHYUK（HUTA）CONCERT [HOOK-WHO:KING]』（以下、『HOOK-WHO:KING』）のメインポスターを公開した。

ポスターには、赤い背景の中で彫刻のように整ったビジュアルのイ・ミンヒョクが登場。額を出したヘアスタイルと、顔のあちこちについた傷が相まって、荒々しくも魅惑的なムードを漂わせている。

（写真＝BTOBカンパニー）イ・ミンヒョク

さらに、片方の顔を隠しながら鋭い視線を正面に向ける姿からは、より一層強まったカリスマ性がにじみ出ており、『HOOK-WHO:KING』で見せる新たな魅力への期待を高めている。

『HOOK-WHO:KING』は、2022年に開催された『BOOM』以来、約3年2か月ぶりとなるソロ単独コンサートで、世界中のファンから熱烈な反応が寄せられている。

イ・ミンヒョクは、今年7月に開催された『WATERBOMB SEOUL 2025』に出演し、情熱的パフォーマンスで話題を集めた。さらに、3年ぶりとなるソロアルバム『HOOK』をリリースし、タイトル曲『Bora』の活動を通じて心を揺さぶるパワフルなステージを披露し“パフォーマンスの達人”としての真価を改めて証明した。今回のソロコンサートでイ・ミンヒョクは、さらなる進化を遂げたパフォーマンスと深みを増した魅力でファンの心を掴むだろう。

なお、イ・ミンヒョクの単独コンサート『HOOK-WHO:KING』は、9月13日・14日の2日間、ソウル・永登浦（ヨンドゥンポ）区のミョンファライブホールで開催される。チケットは、8月18日午後7時からファンクラブ先行販売、8月21日午後7時から一般販売が行われる。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ミンヒョク＆TXT・スビンの“激似2SHOT”

■【写真】ミンヒョク、“びしょ濡れフェス”でみせたバキバキ腹筋

■【写真】BTOBメンバー、3種類の“ばっつん前髪”