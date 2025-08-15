“BTS・TXTの弟分”CORTIS、韓国＆L.A.でデビュー曲リリース記念イベント開催決定！ | RBB TODAY

CORTIS（コルティス）が、デビューアルバムのタイトル曲『What You Want』のリリースを前に、韓国とアメリカで特別なオフラインイベントを準備した。

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICの新ボーイズグループ・CORTISは、8月15日にグローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて「CORTIS『What You Want』Release Event: In The Desert with Spotify」の開催を発表した。

イベントは、8月16日・17日の2日間、ソウル・龍山（ヨンサン）のアイパークモールで、23日にアメリカ・ロサンゼルスのサンタモニカ・ピアで開催される。デビュー直後の新人が韓国とアメリカでオフラインイベントを開くのは極めて異例だ。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

このイベントは、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォーム「Spotify」と共に実施される。Spotifyでデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』を事前保存（Pre-save）した来場者を対象に、タイトル曲『What You Want』の歌詞キーワードが刻まれたアイスクリームを1日1000個限定で配布する。8月18日の正式リリース前に楽曲のヒントを得られるだけでなく、会場やアイスクリームを撮影してSNSに投稿すると特製ステッカーパックもプレゼントされる。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

CORTISは8月18日午後6時に、タイトル曲『What You Want』の音源とコンセプチュアルパフォーマンスフィルムを公開し、華々しいデビューを飾る。10代のメンバーが「欲しいものは迷わず手に入れる」という強い意志を歌うこの楽曲には、自信とエネルギーが詰まっている。

なお、CORTISはBIGHIT MUSICがBTS、TOMORROW X TOGETHERに続き、6年ぶりに送り出す新人ボーイズグループで、音楽・振付・映像制作まで手がける“ヤングクリエイタークルー”だ。8月11日・12日に公開されたデビューアルバムのイントロ曲『GO!』でも全員が制作に参加し、その多才ぶりで話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】CORTIS、メンバープロフィール

■【話題】CORTIS、24時間ファンと交流？

■【写真】CORTIS、“自由な魅力”際立つコンセプトフォト