デビュー前から世界が注目…“BTS・TXTの弟分”CORTIS、米『ローリング・ストーン』が絶賛「今年最もクール」 | RBB TODAY

「CORTIS（コルティス）は既存の枠にとらわれず、より自由でリアルな魅力をもって、新しい形のK-POPグループを提示する」

アメリカを代表する音楽雑誌『ローリング・ストーン（Rolling Stone）』は最近、8月18日にデビューを控えたCORTISを紹介する記事を公式サイトに掲載し、グループにスポットライトを当てた。

同誌は「今年最もクールなK-POPデビュー」と評し、「数カ月間の期待と噂の末、BTSとTOMORROW X TOGETHERの所属事務所から新人がベールを脱いだ」と伝えた。“ボーイズグループの名門”BIGHIT MUSICの新グループへの熱い関心が、韓国国内にとどまらずアメリカ市場にまで広がっていることを実感させる内容だ。

（写真＝＝BIGHIT MUSIC）

『ローリング・ストーン』は5人のメンバーの創作力にも焦点を当てた。CORTISは11日にデビューアルバムのイントロ曲『GO!』の公式ミュージックビデオを、12日にはコンセプチュアルパフォーマンスフィルムを公開。記事ではメンバーの言葉を引用し、「彼らが『GO!』の振付を作るのにかかった時間はわずか2～3日だった」と注目した。

記事の最後では、メンバー全員がコンテンツ制作全般に参加している点を改めて強調し、「楽曲プロデュースに積極的に関わるだけでなく、振付や映像まで手掛ける才能を発揮している。チームが発表するすべての作品に創造的なアイデアが込められている」「全メンバーがそれぞれの分野で真のクリエイターとして活動している」と高く評価した。

CORTISは8月18日18時にデビュー曲『What You Want』をリリースする。同曲は、新たな世界に足を踏み入れたCORTISの決意を込めた宣言文のような楽曲で、この日公開されるコンテンツを通じて、音楽・振付・映像を共同で創作する“ヤングクリエイタークルー”としての真価を披露する予定だ。

デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は9月8日18時に正式リリースされる。

（記事提供＝OSEN）

