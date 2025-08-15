aespaのカリナ、自転車に乗れるようになる | RBB TODAY

aespa（エスパ）のカリナが、25歳にして自転車を一人で乗れるようになった。

8月14日、aespaの公式YouTubeチャンネルには「漢江でユ（ジミン）クイズ？｜カリナのドタバタ自転車特訓」というタイトルの動画が公開された。ユ・ジミンとはカリナの本名で、人気バラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』をもじったタイトルと思われる。

この動画には、カリナがマネージャーから自転車の乗り方を教わる様子が収められている。ヘルメットにプロテクターと安全装備をしっかりと装着したカリナは、「ケガをしないように」とイヤリングやネックレスなどのアクセサリーを外したと説明。さらに「以前、ジゼルに自転車を教わろうとしたけど、何も教えてくれずに“とりあえず乗ってみて”と言われ、乗れなかったら“走ってきて”と言われた」と暴露し、笑いを誘った。

自転車にまたがったカリナは、マネージャーのサポートを受けながらペダルを踏み、ハンドルを動かすなどして、少しずつ感覚を掴んでいった。うまくいかず落ち込んでいたところ、通りがかった年配の男性から「前だけを見ないで、5m先を見て運転すれば転ばない」とアドバイスを受ける。

（画像＝aespa公式YouTubeチャンネル）自転車に乗れるようになったカリナ

ほどなくしてカリナは、一人で自転車に乗ることに成功。「ベンチに座っているおじいさんがいて、私が準備運動するところから自転車に一人で乗れるようになるまでを全部見守ってくれた。満足そうに笑っていた」と、自身の急成長ぶりをアピールした。

その後、いよいよ本格的なサイクリングに出発。下り坂では一瞬戸惑う場面もあったが、周囲に目を配りながら安全に終えることができた。「機会があればたくさん乗りたい」と述べた“自転車マスター”カリナは、近くのカフェに立ち寄って冷たいコーヒーを飲み、暑さをしのいだ。

（記事提供＝OSEN）

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

