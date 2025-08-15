BTSは2位、IVEは3位…韓国最新「アイドルグループブランド評判」1位に輝いた“最強”グループは？ | RBB TODAY

2025年8月のアイドルグループブランド評判に関するビッグデータ分析結果が発表された。

韓国企業評判研究所は7月15日から8月15日までに計測したアイドルグループに関する8103万8147件のビッグデータを抽出した。これは、7月の7136万6509件と比較して13.55％増加した数値である。

ブランド評判指数とは、消費者のオンライン上での行動がブランド消費にどのような影響を与えるかを数値化したもので、肯定・否定評価、メディアの注目度、消費者の関心や交流量などが反映される。ブランド評判モニターの定性的評価も含まれる。

2025年8月のアイドルグループブランド評判ランキングでは、BLACKPINKが1位、BTSが2位、IVEが3位となった。続いて、Red Velvet、SEVENTEEN、SUPER JUNIOR、SHINee、TWICE、BIGBANGが上位に名を連ねた。その後は、ENHYPEN、EXO、Stray Kids、INFINITE、fromis_9、NCT、ATEEZ、ASTRO、Wanna One、BTOB、OH MY GIRL、THE BOYZ、AHOF、STAYC、NMIXX、ZEROBASEONE、KiiiKiii、BABYMONSTER、FIFTY FIFTY、H1-KEY の順となった。

（写真＝YGエンターテインメント）BLACKPINK

1位のBLACKPINKは、参加指数26万5286、メディア指数53万7143、コミュニケーション指数259万8311、コミュニティ指数354万2708を記録し、ブランド評判指数は694万3448と集計された。これは7月の770万7025と比べて9.91％の減少となった。

2位のBTSは、参加指数19万3158、メディア指数69万1005、コミュニケーション指数221万8289、コミュニティ指数306万7090で、ブランド評判指数は616万9542。7月の748万3615と比べると17.56％の減少となった。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

3位のIVEは、参加指数23万3044、メディア指数36万4689、コミュニケーション指数147万4924、コミュニティ指数312万1017を記録し、ブランド評判指数は519万3674と集計された。これは7月の382万2629と比べて35.87％上昇した。

4位のRed Velvetは、参加指数10万9760、メディア指数35万1689 、コミュニケーション指数156万6143、コミュニティ指数185万0188で、ブランド評判指数は387万7780。7月の208万6430と比べると85.86％上昇した。

5位のSEVENTEENは、参加指数18万6102、メディア指数39万2332 、コミュニケーション指数82万6721、コミュニティ指数208万0633で、ブランド評判指数は348万5787。7月の303万7148と比べると14.77％上昇した。

韓国企業評判研究所のク・チャンファン所長は、「2025年8月のアイドルグループブランド評判ランキングでは、BLACKPINKが1位を記録した。アイドルグループブランドカテゴリを見てみると、前月の7136万6509件と比較して13.55％増加した。詳細分析では、ブランド消費が8.81％減少、ブランド話題性が5.36％減少、ブランドコミュニケーションが1.64％上昇、ブランド拡散が34.22％上昇した」と説明した。

さらに、「2025年8月に1位となったBLACKPINKのリンク分析では『集まる』『突破する』『コラボレーションする』が高く現れた。キーワード分析では『JUMP』『ワールドツアー』『BLINK』が上位に挙がった。肯定・否定比率分析では肯定率92.27％を記録した」と述べた。

（記事提供＝OSEN）

■【話題】BTS・JIMIN、個人ブランド評判1位に！

■【写真】ほぼ下着…？ジェニーの大胆衣装

■【写真】BTS・V、ベッド写真が流出!?