元東方神起・ジュンス、日本初開催の没入型展示「VOICE : COLOR OF SOUND」で新たな魅力を発信 | RBB TODAY

歌手KIMJUNSU（キム・ジュンス）の魅力的な声を、視覚的かつ空間的に体感できる没入型メディア展示「VOICE : COLOR OF SOUND」が、8月20日～28日までの9日間、東急プラザ原宿「ハラカド」4階イベントスペースにて日本初開催される。

日替わりVR上映や衣装展示、参加型メッセージウォール、限定グッズ販売など、ファン必見のコンテンツが揃い、注目を集めている。

今回の展示では、アーティスト・ジュンスの“声”が色彩となり、空間となる。そのボーカル表現の本質とアイデンティティを「色」と「空間」に昇華させた初のメディアプロジェクトであり、視覚と感覚を通してこれまでにない形でジュンスの魅力に触れることができる。

（画像＝）MUT JAPAN

展示内容は、偶数日と奇数日で異なる2種類のVR映像を日替わりで上映し、臨場感あふれる映像と音響でKIMJUNSUの世界に浸ることができる「PRISM STAGE（VR ZONE）」をはじめ、制作の舞台裏を紹介する「BEHIND THE SCENE」、来場者がメッセージを残せる「ECHO NOTES」、展示限定グッズを販売する「MD SHOP」、そして現地決済で体験できるホログラム撮影「HOLOGRAM STUDIO」など、多彩なコンテンツが用意されている。ホログラム撮影では、日替わりでランダム提供される映像コンテンツを受け取ることができる。

ファンなら見逃せない特別な体験となるだろう。

（画像＝MUT JAPAN）

展示の最新情報は「KIMJUNSU JAPAN OFFICIAL FANCLUB」にて随時発信される。

◇キム・ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞した。

