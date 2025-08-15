Red Velvet・ウェンディ、初のソロワールドツアー開催決定！9月ソウルから開幕 | RBB TODAY

Red Velvetのウェンディが初のソロワールドツアーに乗り出す。

所属事務所ASNDは8月14日、公式SNSに「2025 WENDY 1st WORLD TOUR ‘W：EALIVE’ IN SEOUL」ポスターを公開し、ウェンディのソロワールドツアー開催を発表した。

公開されたポスターによると、ウェンディは9月20日18時と21日16時にソウル・奨忠（チャンチュン）体育館で「W：EALIVE」ワールドツアーの幕開けとなる公演を行う。今回がウェンディにとって初のソロワールドツアーであることから、その始まりを告げるソウル公演への期待は一層高まっている。

ウェンディは最近、9月のカムバックも発表し、ファンから熱い歓声を受けた。9月の新譜リリースを皮切りに、ソウル公演、そしてワールドツアーまで行い、2025年下半期は縦横無尽の活躍を予告している。

ASND側は「ウェンディの新曲発表と公演の準備に心血を注いでいる。9月に披露するウェンディの新しい姿に、多くの期待と関心をお願いしたい」と呼びかけた。

なお、ウェンディは2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューし、『Ice Cream Cake』『Red Flavor』『Psycho』『Cosmic』など、数々のヒット曲を発表してきた。

最近では音楽バラエティ番組『出張ミュージック：どこへでも行きます』（原題、KBS2）に出演したほか、ラジオ番組『ウェンディのヤングストリート』（SBSパワーFM）のDJとしてリスナーと交流を続けている。

◇ウェンディ プロフィール

1994年2月21日生まれ。本名ソン・スンワン。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。幼少期から優れた歌唱力に定評があり、グループ内ではメインボーカルを担当している。グループ活動以前には、事務所の練習生から成るプレデビューチーム「SMルーキーズ」の一員として、東方神起チャンミンの主演ドラマ『Mimi』（Mnet）の挿入歌を担当したことがある。

