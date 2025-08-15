韓国チアガール、“無防備”な黒デニムドレス姿にファン騒然！貫禄スタイルに「とてつもなく美しい」の声【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、イ・ダヘの近況が話題だ。

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。

「か、可愛い…！（私じゃなくて）」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、黒のデニムドレスを着用したイ・ダヘがエスカレーターに乗りながらとあるマスコットを手にポーズを見せている。デコルテ部分が大きく開いた衣装から際立つ圧巻のボリュームが見る者の目を引く。

ほかの写真でも、地面にしゃがみながら“舌ペロ”の表情でカメラに微笑むなど、多彩な魅力と美貌でファンを虜にしていたイ・ダヘ。投稿には「お姫さま、とても可愛いです」「とてつもなく美しい」「ダヘさんの方が可愛いよ」など、ファンから絶賛のコメントが多数寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。

最近では自身のYouTubeチャンネルで「初めての整形…成功♡」とし、“歯の美容施術”をしたことも告白している。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。

