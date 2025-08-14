眩しい夏衣装にドキッ！『ブルアカ』『ゼンゼロ』など2024年夏コミケで見つけた美女レイヤーを振り返り | RBB TODAY

毎年8月といえば、コミケ！2025年も8月16日～17日に「コミックマーケット106」が開催されます。

コミケでは会場を賑わすコスプレイヤーの存在も欠かせません。そこで今回は、2024年夏に開催されたコミケのコスプレ記事をプレイバック！これらをチェックしながら今年のコミケも楽しみに待ちましょう。

2024年夏開催の「コミックマーケット104（C104）」には、2日間で約26万人もの来場者が参加。コスプレエリアでは、特に『ブルーアーカイブ』や『ゼンレスゾーンゼロ』などの人気キャラクターが注目を集めていました。

本稿ではC104に参加した一般コスプレイヤーさんを紹介します。

