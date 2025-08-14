眩しい夏衣装にドキッ！『ブルアカ』『ゼンゼロ』など2024年夏コミケで見つけた美女レイヤーを振り返り | RBB TODAY

毎年8月といえば、コミケ！2025年も8月16日～17日に「コミックマーケット106」が開催されます。
コミケでは会場を賑わすコスプレイヤーの存在も欠かせません。そこで今回は、2024年夏に開催されたコミケのコスプレ記事をプレイバック！これらをチェックしながら今年のコミケも楽しみに待ちましょう。
【コスプレ】帰ってきた青ピクミン、外出先が東京ビッグサイトのハンチョウまで主役が出揃う！予想の斜め上をいく「コミケ104」会心の7選 | インサイド
【コスプレ】今年も青ピクミンが「コミケ104」に帰ってきた！「ポージングのバリエーションが増えました」
https://www.inside-games.jp/article/2024/08/14/158407.html続きを読む »
【コスプレ】耳なし芳一から物理で戦う筋肉セーラームーンまで最高かよ！全員がフルスイングでホームランを狙う「コミケ104」会心の9選【写真37枚】 | インサイド
「コミケ」で耳なし芳一に会える世界線なんて想像の斜め上すぎ。
https://www.inside-games.jp/article/2024/08/12/158369.html続きを読む »
2024年夏開催の「コミックマーケット104（C104）」には、2日間で約26万人もの来場者が参加。コスプレエリアでは、特に『ブルーアーカイブ』や『ゼンレスゾーンゼロ』などの人気キャラクターが注目を集めていました。
本稿ではC104に参加した一般コスプレイヤーさんを紹介します。