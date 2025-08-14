 眩しい夏衣装にドキッ！『ブルアカ』『ゼンゼロ』など2024年夏コミケで見つけた美女レイヤーを振り返り | RBB TODAY
眩しい夏衣装にドキッ！『ブルアカ』『ゼンゼロ』など2024年夏コミケで見つけた美女レイヤーを振り返り

毎年8月といえば、コミケ！2025年も8月16日～17日に「コミックマーケット106」が開催されます。

コミケでは会場を賑わすコスプレイヤーの存在も欠かせません。そこで今回は、2024年夏に開催されたコミケのコスプレ記事をプレイバック！これらをチェックしながら今年のコミケも楽しみに待ちましょう。


【コスプレ】帰ってきた青ピクミン、外出先が東京ビッグサイトのハンチョウまで主役が出揃う！予想の斜め上をいく「コミケ104」会心の7選 | インサイド
画像
【コスプレ】今年も青ピクミンが「コミケ104」に帰ってきた！「ポージングのバリエーションが増えました」
https://www.inside-games.jp/article/2024/08/14/158407.html続きを読む »


【コスプレ】耳なし芳一から物理で戦う筋肉セーラームーンまで最高かよ！全員がフルスイングでホームランを狙う「コミケ104」会心の9選【写真37枚】 | インサイド
画像
「コミケ」で耳なし芳一に会える世界線なんて想像の斜め上すぎ。
https://www.inside-games.jp/article/2024/08/12/158369.html続きを読む »

2024年夏開催の「コミックマーケット104（C104）」には、2日間で約26万人もの来場者が参加。コスプレエリアでは、特に『ブルーアーカイブ』や『ゼンレスゾーンゼロ』などの人気キャラクターが注目を集めていました。

本稿ではC104に参加した一般コスプレイヤーさんを紹介します。



空井サキ『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』／水羽えと（X：@Etocha_cos

【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】
【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

エレン・ジョー『ゼンレスゾーンゼロ』／月海つくね（X：@XaiabP

【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】
【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

常闇トワ『ホロライブ』／優華 （X：@yukaaaaa0

【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】
【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

ニィロウ『原神』／ゆん （X：@yuupon_08

【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】
【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

ミリム「転生したらスライムだった件」／にゃあ （X：@Nya_Cos

【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】
【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

月村手毬『学園アイドルマスター』／穂波あみ（X：@nam_man3

【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】
【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

【コスプレ】眩しい夏衣装にドキッ！『ブルアカ』『ゼンゼロ』など2024年夏コミケで見つけた美女レイヤーを振り返り【写真45枚】

《編集部@INSIDE》

