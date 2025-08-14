87歳でも“推し活”全力！韓国ベテラン女優、K-POPアイドルコンサートで涙「感動だった」 | RBB TODAY

女優のキム・ヨンオク（87）が、MONSTA Xのコンサート会場で涙を見せた。

8月13日、YouTubeチャンネル「キム・ヨンオク」に最新動画が公開された。映像の中でキム・ヨンオクは自宅のあちこちを紹介した後、「（MONSTA Xの）ジュホンが公演すると招待してくれた。行けるわよ、足がこんなに丈夫なんだから」と語り、胸の高鳴りを隠せない様子を見せた。

この日、キム・ヨンオクはペンライトを手にMONSTA Xのライブ会場を訪れた。大勢のファンを見渡しながら「壮観だわ、本当に壮観」と感嘆し、ステージ上のジュホンを見つけると「立派だね」と笑顔を浮かべた。さらに、客席近くに来たジュホンと目が合うと、お互いに手を振って挨拶を交わした。

（画像＝「キム・ヨンオク」）3枚目ジュホン（左）とキム・ヨンオク

ライブを楽しんだキム・ヨンオクは、「最初に泣いてしまった。言葉では表せない感動だった」と語った。これにジュホンは「最後まで本当に跳ねていましたよね？全部見てましたよ」と冗談めかして返し、笑いを誘った。

公演後には楽屋でジュホンやMONSTA Xのメンバーにウイスキーとチョコレートを手渡し、温かな時間を過ごした。「『頂点を目指して走るんじゃなく、ただ進むだけ』という言葉がすごく良かった。私と同じだわ」と冗談を交えながらも、長年の交流に裏打ちされた深い愛情を示した。

なお、キム・ヨンオクとジュホンは2016年、音楽バラエティ番組『ヒップホップの民族』（原題／JTBC）で共演して以来、交流を続けている。

（記事提供＝OSEN）

