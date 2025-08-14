後藤真希、モーニング娘。時代は1日9食と衝撃告白 | RBB TODAY

8月14日19時より、フジテレビの音楽番組『ミュージックジェネレーション』3時間スペシャルが放送される。同番組では、昭和・平成前期・平成後期・令和の4世代別に「これが定番！世代別・夏ど真ん中ソング」特集を展開。平成前期世代代表として出演する後藤真希が、当時の衝撃的な生活ぶりを明かす。

左から）井上清華（フジテレビアナウンサー）、ひまひま、まいきち、藤田ニコル、相田翔子、さまぁ～ず（大竹一樹・三村マサカズ）、後藤真希、ニューヨーク（屋敷裕政・嶋(C)フジテレビ

番組ではMCのさまぁ～ず（大竹一樹・三村マサカズ）に加え、各世代を代表するゲストが登場。それぞれの世代の心に響く“夏の名曲”を振り返りながら、当時の思い出やエピソードを熱く語り合う。昭和世代は相田翔子、令和世代はひまひま、藤田ニコル、まいきち、平成前期世代は後藤真希、ニューヨーク（屋敷裕政・嶋佐和也）が出演。平成後期世代は進行を務める井上清華（フジテレビアナウンサー）が代表を担う。

左から）後藤真希、ニューヨーク（屋敷裕政・嶋佐和也）(C)フジテレビ

後藤は「当時は忙しさのあまり1日9食だった」と告白し、スタジオは騒然。また、自身が歌手を目指すきっかけとなったガールズバンドの名前も明かし、中学2年生の夏に何度も聴いたというモーニング娘。のオーディション課題曲についても振り返った。相田翔子は思い出の1曲として鈴木雅之の名曲をセレクト。「恋していた頃の自分に刺さって、今でも聴くとジーンとくる」と熱く語った。

相田翔子(C)フジテレビ

左から）相田翔子、さまぁ～ず（大竹一樹・三村マサカズ）(C)フジテレビ

番組では「新定番！令和の夏ど真ん中ソング」として、令和になってからリリースされた楽曲の中からアンケートで選ばれた楽曲を発表。HANA、XG、なにわ男子など、今後夏の定番ソングになっていくであろう楽曲が紹介される。

左から）ひまひま、まいきち、藤田ニコル(C)フジテレビ

井上清華（フジテレビアナウンサー）(C)フジテレビ

また、出演者の人生で忘れられないシーンを映像化し、その映像にぴったりの楽曲を他の出演者が選曲する企画「ミュージックマッチング 私の人生に音楽をつけてください」も実施。ニューヨーク・屋敷が中学1年生のときに体験したほろ苦いエピソードをドラマ化した。屋敷少年は、クリスマスプレゼントでもらった大好きなゆずのアルバム『ゆず一家』を、怖い上級生に奪われてしまうという事件に巻き込まれる。絶体絶命のピンチの中、果たして大切なCDを取り戻すことができるのか。