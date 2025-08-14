Hearts2Hearts、『STYLE』がビルボードジャパンで1位に！デビュー曲超えの自己最高記録更新 | RBB TODAY

SMエンターテインメント所属のガールズグループHearts2Heartsのシングル『STYLE』が、世界的な人気上昇の波に乗っている。

8月13日にビルボードジャパンの公式サイトに掲載された記事によると、Hearts2Heartsの『STYLE』が、ビルボードジャパン「Heatseekers Songs」（集計期間8月4日～10日）で1位を獲得した。このチャートは、日本で注目されている新人アーティストの楽曲を、ラジオ・ストリーミング・ダウンロードなどのデータをもとに順位付けするもので、日本におけるHearts2Heartsへの高い関心を証明する結果となった。

6月18日にリリースされた『STYLE』は、Melon「TOP100」デイリーチャートで28位（8月10日基準）を記録し、デビュー曲『The Chase』の同チャート最高順位（34位）を上回った。リリースから2か月後に自己最高記録を更新したことに加え、2月24日にリリースされた『The Chase』も6か月近くチャートインを維持し、2曲ともにリスナーから根強い支持を受けている。

（写真＝SMエンターテインメント）

メンバーのイアンは、腰の動きが特徴的な『The Chase』の「Crop」パートでダンスチャレンジブームを巻き起こしたのに続き、爽やかなエネルギーが際立つ『STYLE』の「一緒に歩きたい、全部知りたい」パートで再びチャレンジブームを牽引し、“イアン行進曲”と呼ばれるシリーズを作り上げた。イアン本人が参加したチャレンジ動画は、TikTok・Instagramリール・YouTubeショートの総再生数が4000万回を突破するなど、爆発的な反響を集めている。

さらに、Hearts2Heartsは人気キャラクター「キャッチ！ティニピン」とコラボレーションし、8人のメンバーをキャラクター化したハトゥハピンとハチュピンが繰り広げる童話のような友情物語を盛り込んだ『STYLE』MVを公開した。MVの再生回数は約300万回を記録し、『STYLE』の明るく可愛い魅力を、世代を超えて広く届けている。

なお、Hearts2Heartsは、8月21日にソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で開催される「2025 K-WORLD DREAM AWARDS」に出演する予定だ。

