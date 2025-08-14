Kep1er、“サマー・クイーン”の存在感を見せつける！新AL『BUBBLE GUM』でやんちゃな魅力全開 | RBB TODAY

Kep1erが、自由奔放な“やんちゃガール”の魅力でK-POP界に活気を届ける。

8月13日から2日間にわたり、Kep1erは7thミニアルバム『BUBBLE GUM』のキャラクターフィルムを公開。メンバーたちの大胆なビジュアルチェンジが収められた映像で、猛暑を吹き飛ばす“サマー・クイーン”としての存在感をアピールした。

今回公開されたメンバー別キャラクターフィルムには、洗練されたビジュアルと自由奔放なエネルギーが共存する、多彩な魅力が凝縮されている。優雅な笑み、カリスマあふれる視線、茶目っ気たっぷりのパフォーマンスまで、各メンバーの個性が際立ち、Kep1erの魅力に引き込まれる内容となっている。

（画像＝KLAPエンターテインメント）

ユジンは故障した車のボンネット前で困った表情を見せつつも、輝く美貌で画面を圧倒。シャオティンはトンネル内での渋滞に苛立ちながらも、やがてその状況を楽しむ余裕を見せた。チェヒョンはメンバーを背に、カメラへ向けて自信あふれる視線を送り、新たなムードを予感させる。

ダヨンは大型扇風機の前でケーキの火を吹き消す茶目っ気たっぷりの姿で視線を奪い、ヒカルは車のトランクからゆったりと体を起こし、好奇心に満ちたまなざしを向けた。ヒュニン・バヒエはアイスクリームを手に、無邪気な笑顔で愛らしさを存分に発散した。

このように、キャラクターフィルムからもKep1erならではの自由奔放なエネルギーがあふれ、『BUBBLE GUM』のステージで披露される“やんちゃ”な魅力への期待を高めている。

なお、アルバム発売を記念し、8月19日から24日までマーチャンダイズや特別イベントを展開するポップアップストアをオープン予定だ。

なお、Kep1erの7thミニアルバム『BUBBLE GUM』は、8月19日18時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇Kep1er プロフィール

『Girls Planet 999：少女祭典』（21）発のグループ。応募総数1万3000人から最終的に残った9人で結成。2022年1月に1stミニAL『FIRST IMPACT』でデビュー。リード曲『WA DA DA』は3カ月余りでYouTube再生回数1億回を超える反響。同年9月7日に『FLY-UP』で日本デビュー。2024年5月には、プロジェクトグループとしては異例の活動延長が決定。7人組となり、活動を継続。

■【写真】「美女すぎ」シャオティンの完璧スタイル

■【写真】Kep1er、脱退メンバーが涙

■【写真】Kep1er、清楚な白ワンピ姿