TREASURE、3rdミニAL『LOVE PULSE』ビジュアルフォト公開！成熟したクールなカリスマで魅了… | RBB TODAY

TREASUREが、3rdミニアルバム『LOVE PULSE』のビジュアルフォトを公開し、成熟したクールな魅力を放った。

TREASUREは、9月1日にリリースされる3rdミニアルバム『LOVE PULSE』の2つ目の団体ビジュアルフォトを公開し、世界中のファンの期待感を高めた。

所属事務所YGエンターテインメントは8月13日、公式SNSを通じて「TREASURE - 3rd MINI ALBUM [LOVE PULSE] VISUAL PHOTO : METAL VER.」を公開した。砕けたタイルに囲まれた空間で、メタルの壁を背景にしたメンバーの姿が収められている。

TREASUREは、鮮やかなコントラストを成すブラックとシルバーの衣装で強烈なオーラを放ち、一点を見つめる眼差しは独特の緊張感を漂わせる。先に公開された「SPORTY VER.」のビジュアルとは異なり、より成熟したクールなカリスマが印象的だ。

これまでTREASUREは、アルバムごとに多彩なコンセプトを完璧にこなし、変幻自在な魅力を印象づけてきた。新アルバムの詳細はまだ明らかになっていないため、今回のカムバックでどのような姿を見せるのか、音楽ファンの関心が集まっている。

3rdミニアルバム『LOVE PULSE』は、9月1日午後6時にリリースされる。アルバム名『LOVE PULSE』は、“愛（LOVE）”と“脈拍（PULSE）”という単語を組み合わせたもので、恋に落ちた瞬間の高鳴る心臓の鼓動のように強烈でありながらも繊細な感性を詰め込んだTREASUREの音楽世界が堪能できると期待されている。

『LOVE PULSE』のフィジカルアルバムは、フォトブック（METAL、STREET、ROCKCHICの各バージョン）、デジパック（SPORTYバージョン.）、そしてTEUMEバージョンが発売される。特にTEUME VER.には、ジャケット撮影やレコーディング現場のビハインドカットが収められたフォトブックや、メンバーの特別インタビューが盛り込まれたノートなど、ファン必見の充実した内容となっている。

なお、TREASUREの3rdミニアルバム『LOVE PULSE』は、8月31日まで予約販売が行われ、9月1日から全国のオンライン・オフラインショップで購入可能だ。

