韓国Kリーグ、来季より2部が「17チーム制」に。軍服務選手の移籍形式も「レンタル→出場同意」に変更 | RBB TODAY

韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）は8月11日、ソウル新門路（シンムンロ）のサッカー会館で2025年度第4次理事会を行った。

今回の理事会では、金海（キメ）・龍仁（ヨンイン）FC・坡州（パジュ）のKリーグ会員加入承認、また軍服務選手の所属チーム移籍形式を「期限付き移籍」から「出場同意」に変更するなどの案件を審議・議決した。

金海・龍仁・坡州のKリーグ会員加入承認

金海FC 2008、龍仁FC、坡州市民サッカー団のKリーグ会員加入が承認された。

金海FC 2008は今季K3リーグで3位に位置する強豪で、2024年に竣工された最新のスタジアムを保有している。今季K3リーグ開幕戦では8677人が来場し、K3リーグ単一試合における最多観客数を記録するなど、地域住民の多くの関心を集めている。

クラブは今年1月に財団法人を設立し、Kリーグ加入に向けた準備を本格的にスタート。6月の会員加入申請時には市議会議員全員がKリーグ加入を支持する署名を行うなど、プロ化への強い意志を示してきた。

金海FC 2008の加入が確定すれば、2011年に設立された光州（クァンジュ）FC以来15年ぶりに、南部地域を本拠地とする新クラブが誕生する。

龍仁市は今年3月にイ・サンイル市長がプロサッカーチームの設立を宣言し、4月に市議会がプロサカーチームの支援条例を制定。最近では、Kリーグ複数クラブで指導歴を持つチェ・ユンギョム氏を監督、元韓国代表のイ・ドングッ氏をテクニカルディレクターとして招へいした。

龍仁は2001年設立の龍仁市サッカーセンターを基盤に、事務局と世代別ユースシステムを整備。本拠地となる龍仁ミルスタジアムはW杯最終予選やAFCチャンピオンズリーグを開催するなど、国際大会を実施できるレベルの施設と評価されている。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）龍仁ミルスタジアム

坡州市民サッカー団は2012年からK3リーグに参加し、2022年には準優勝。かつて韓国代表の専用トレーニング施設だった坡州NFCをクラブハウスとして使用している。

坡州NFCは天然芝グラウンド6面、人工芝グラウンド1面、宿泊棟75室、トレーニング施設などを完備。プロチームのクラブハウスはもちろん、ユース育成や外部への貸出による収益事業にも活用できる。

坡州市民サッカー団の会員加入が確定すれば、これまでプロサッカーチームのなかった京畿（キョンギ）北部圏において、Kリーグ活性化の拠点となる役割を果たすものときたいされている。

連盟事務局は今回の理事会を控え、△事業計画書、△インフラ、△地方自治体の意志および地域社会の関心度、△ホームタウンの競争力、△自治体の財政状況、△市場規模など、6分野に41の細部項目が含まれた会員加入適正評価を実施し、その結果を理事会に提出した。

3クラブすべてが適正評価を受けたなかで、理事会は△金海・龍仁・坡州すべて人口50万人以上の大都市である点、△自治体の年間予算規模が2～3兆ウォンで財政安定性が期待できる点、△ホームスタジアムとサッカーインフラが整っている点、△事業計画書の完成度と妥当性が十分な点などを考慮し、3クラブともにKリーグに参加できる条件を整えたと判断した。

3クラブのKリーグ会員加入は、来年1月に行われる定期総会で最終承認手続きを踏む。3クラブすべて会員加入が確定すれば、2026年シーズンのKリーグ2は計17チームが参加することになる。

軍服務選手の移籍形式変更

選手が軍服務のため金泉尚武（キムチョン・サンム）などに所属チームを変更する際、選手の移籍形式を「期限付き移籍」から「軍服務選手出場同意」に変更することで決定した。

これは、FIFAの規定で1クラブが貸し出し・受け入れできる期限付き移籍選手数（最大6人）に軍服務選手を含めないようにする措置だ。

これに伴い、従来の「軍選手標準期限付き移籍契約書」も、「軍服務選手出場同意書」に変更される。

（文＝ピッチコミュニケーションズ）

■【写真】旦那はJリーガー！韓国美人モデルの水着ショット

■【写真】Kリーグの美女チアガール、今にも弾けそうな私服SHOT

■【写真】元FC東京の韓国人選手、“美男美女すぎる”結婚PHOTO