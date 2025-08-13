日本国籍を放棄してまで結婚したのは「金目当て」で？元日本人の韓国タレント「僕は踊っていただけ」 | RBB TODAY

韓国タレントのカンナムが、豪華結婚式と新婚旅行の費用を妻が全額負担したエピソードを明かした。

8月11日、タレントのシン・ドンヨプのYouTubeチャンネルで公開された動画には、スピードスケート元韓国代表のイ・サンファと夫カンナムが出演。

カンナムは2019年10月にイ・サンファと結婚。これを機に、日本から韓国へと帰化している。

高級ホテルで結婚式を挙げたというカンナムは、「当時、結婚式はかなり大規模で、参列者が1500人も来た。“国家代表を迎えるのだから盛大にやろう！結婚式費用は私が出す”と（サンファさんが）言ってくれた」と回想。「ご祝儀は本来なら集計してからまとめるが、うちのいとこがそのまま袋に入れてしまった。式が終わったあと、誰がいくら包んだのか、誰なのかすら分からなかった」と、ご祝儀帳に金額を記さずに保管していたことを明かした。

その結果、「サンファさんがそのまま結婚式費用を全部払ってくれて、僕は本当に踊っていただけだった。さらに、結婚式費用に加えて事前に支払っていた新婚旅行代までサンファさんが負担してくれた」と話した。

（写真＝カンナムSNS）イ・サンファ（左）とカンナム

MCのシン・ドンヨプが「悪いけど、カンナム、君はサンファさんのお金目当てで結婚したの？」と冗談交じりに聞くと、カンナムは「たまたまそうなってしまったけど、本当に申し訳ないと思っている」と答え、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

■【写真】カンナムだけじゃない！ルーツは日本だが“韓国人”になったスターたち

■【写真】カンナムが日本国籍を放棄した理由

■【写真】佐藤健、カンナムとの絡みで大炎上