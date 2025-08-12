なかやまきんに君、元スタッフ逮捕報道に声明「僕自身大変ショックを受けております」 | RBB TODAY

お笑い芸人のなかやまきんに君の所属事務所が12日、自身の公式サイトを更新。事務所の元スタッフが会社資金をだまし取って逮捕されたとする報道を受け、声明を発表した。

この日、公式サイトでは所属事務所が「一部報道にありました弊社元スタッフの逮捕について御報告申し上げます」と報告。続けて「本件につき、弊社は警察に対して2024年6月に弊社を被害者とする被害届を提出し、これが受理されるに至っておりました。逮捕の連絡を受け、警察関係者の皆様には深く感謝しております」と発表した。

事件の詳細については「これより刑事裁判の手続が開始する関係もあり、詳細についてはコメントを控えさせていただきますことをご了承ください」と説明。また、「関係者の皆様、応援して下さっている皆様に御心配をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。なかやま本人は今後も変わらず仕事に邁進する所存です。何卒宜しくお願い申し上げます」とした。

あわせて、なかやまきんに君本人のコメントも掲載され、「このたびは私事で皆様に御心配をおかけし、誠に申し訳ございません。信頼していた元スタッフがこのような行為に及んだことに僕自身大変ショックを受けております」と心境を述べた。続けて「今後も警察関係者の皆様の捜査などに協力していく所存です。お仕事につきましても、今までと変わらず全力で取り組んで参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます」と締めくくった。

元スタッフ逮捕の報道および声明を受け、ファンからは「きんに君の対応、冷静で誠実だね。」「なかやまきんに君の無事を祈ります」「身内からやられるのはホントきつそう」「きんにくんを裏切った罪は重い」といった声が寄せられた。

※なかやまきんに君 公式サイト『なかやまきんに君の報道について』