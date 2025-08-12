THE BOYZ、メンバー脱退→爆発物騒動を乗り越え…ソウル公演を成功裏に終了 | RBB TODAY

THE BOYZが、4度目のワールドツアーのソウル公演を盛況のうちに終えた。

THE BOYZは8月8日から10日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEにて「THE BOYZ ‘THE BLAZE’ WORLD TOUR in SEOUL」（以下、「THE BLAZE」）を開催した。10日の公演は、ファンコミュニティ「fromm」を通じてオンライン生配信も行われ、世界中のファンとリアルタイムで交流しながら熱気を共有した。

『TRIGGER』で公演の幕を開けたTHE BOYZは、『The Stealer』と『MAVERICK』をロックバージョンにアレンジしたステージや、数十人のダンサーとともに繰り広げるメガクルーパフォーマンスで観客を圧倒し、強烈なオープニングを飾った。メンバーたちは「良いステージをたくさんお見せするために本当に一生懸命準備しました。後悔のない公演をお届けします！」と意気込みを語り、期待感を高めた。

その後、『WATCH IT』『ROAR』『Ain’t Salty』が披露され、今回のコンサートの見どころの一つであるユニットステージへと続いた。ソヌ＆エリックの『Honey』や、ジェイコブ・ジュヨン・ケビン・ソヌ・エリックによる『Feel The Bass』、振付初公開となった『bAd』などが披露され、会場の熱気が上昇した。

続くステージは雰囲気を一変させ、暑さを吹き飛ばすような爽やかな楽曲が披露された。『Break Your Rules』『Hurt Me Less』『Nectar』をはじめ、新アルバムに収録されたジェイコブ、ヨンフン、ケビン、ニュー、キューによるバンドユニット曲『Constellation』まで、多彩なパフォーマンスが繰り広げられた。

THE BOYZは、“パフォーマンスのプロ”という呼び名にふさわしく、『Stylish』『Bite Back』『Breaking Dawn』など、迫力満点のステージを立て続けに披露。今回のコンサートで初公開となるヒョンジェ・ソヌ・ジュヨンによる『Tiger』で、会場の熱気は最高潮に達した。

公演終盤は、『THRILL RIDE』『D.D.D』『AURA』で最後までエネルギッシュなステージを繰り広げた。8日の公演では誕生日を迎えたヨンフンにサプライズケーキが登場し、ファンと温かい時間を共有した。

さらに、熱いアンコールの声に応えて『Horizon』『All About You』『Cross Over』で再登場したTHE BOYZは、「今回の公演を準備する中で心配も多かったのですが、不思議とTHE B（ファンダム名）の前に立つとエネルギーが湧いてきます。思い描いた通りに皆さんが喜び、楽しんでくれて嬉しいです」、「公演は終わりましたが、日常に戻った皆さんの日々を心から応援します」と感謝の言葉を伝えた。

また、最終日には、エンディング曲『Fantasize』に加え『Timeless』と『Fire Eyes』まで惜しみなく披露し、ソウル公演を大盛況のうちに終えた。

今回のコンサートは、THE BOYZにとって4度目となるワールドツアーであるだけに、入念な準備が際立っていた。ロックアレンジやバンド曲はもちろん、大人数の強みを活かしたメガクルーパフォーマンスやユニットステージなど多彩な構成に加え、高クオリティのVCRと舞台装置、楽曲ごとの専用ロゴ演出など細部までこだわり抜かれていた。ファンも終始熱い歓声と応援で応え、ツアーの幕開けを特別なものにした。

THE BOYZはソウル公演を終え、8月23日に神奈川・ぴあアリーナMMでツアーを続ける。

なお、THE BOYZは今回のワールドツアーに先立ち、メンバーのチュ・ハンニョンが私生活を巡る騒動で脱退。さらに10日公演前には「KSPOドームに爆発物を設置した」との通報があり騒然となったが、無事に公演を終えた。

