IVE、6人6色のカリスマオーラで魅了…新AL『IVE SECRET』トレーラーフォト公開 | RBB TODAY

カムバックを控えたIVEが、「EVIL CUPID」のビジュアルを披露した。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは最近、IVEの公式SNSを通じて、4thミニアルバム『IVE SECRET』のトレーラーフォトを追加公開した。

公開された写真でIVEは、ブラックを基調としたスタイリングで、シックかつ洗練されたムードを完成させた。ユジンはオールブラックの衣装にメタルアクセサリーとブラックレザーのグローブを合わせ、余裕のあるポーズで圧倒的なカリスマを放った。アップスタイルの髪型で登場したガウルは、深い眼差しで魅惑的なオーラを漂わせた。オーバーサイズスーツを着たレイは、羽飾り付きの帽子と鋭い眼差しで幻想的な雰囲気を演出した。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）上から、ユジン、ガウル

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）レイ

ウォニョンは、ノースリーブのトップスにロングストレートヘアで抑制された美しさを表現した。リズは、フォトジェニックなポーズで視線を奪い、イソはヘッドスカーフを完璧に着こなし、挑発的かつ異国情緒あふれるムードを完成させた。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）ウォニョン

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）リズ

団体トレーラーフォトでは、6人のメンバーがそれぞれの個性を活かしたポーズと表情を披露。6人6色の“センタービジュアル”とともに、新たな姿として再解釈された『EVIL CUPID』のIVEの姿が、カムバックへの期待感をさらに高めた。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）イソ

IVEは2021年のデビュー以来、数々のヒット曲で“完成形ガールズグループ”という評価を自ら証明してきた。デビュー曲『ELEVEN』から今年1月にリリースされた『REBEL HEART』まで、「自己愛」や「自己確信」という揺るぎないメッセージを一貫して発信しながら、音楽・スタイル・パフォーマンスを通じて韓国国内外のファンから熱烈な支持を得ている。

8月25日にリリースされる4thミニアルバム『IVE SECRET』は、その頂点からさらに拡張された世界観を提示する作品だ。タイトル曲『XOXZ』をはじめとする収録曲を通じて、予測可能なストーリーを脱し、隠してきた姿や立体的なアイデンティティを表現。2025年を席巻する新たなプレイリストを披露する予定だ。

なおIVEは、8月25日に4thミニアルバム『IVE SECRET』をリリースし、本格的なカムバック活動に突入する予定だ。

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

