涙のスピーチも…ILLIT、初の日本ファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」が開幕！ | RBB TODAY

ILLITが日本で初のファンコンサートを開催し、大合唱と歓声を巻き起こして熱い人気を証明した。

8月10日・11日の2日間、神奈川県横浜市のぴあアリーナMMで行われた「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」には、約2万人の観客が集結した。

9月の日本正式デビューを目前に控えた初の単独公演とあって、ファンの期待は最高潮に達していた。一般指定席は早々に完売し、追加販売された視界制限席や立見席も即完売するなど、ILLITへの関心の高さを裏付けた。

ステージでは、一段と進化したパフォーマンスで多彩な魅力を披露。6月にリリースした3rdミニアルバム『bomb』のタイトル曲『Billyeoon Goyangi（Do the Dance）』を皮切りに、『Tick-Tack』『Lucky Girl Syndrome』『little monster』『My World』『Magnetic』『oops!』『jellyous』など、これまでの代表曲を次々と歌い上げ、大きな歓声を浴びた。

さらに、TWICEの「What is Love？」のカバーも披露し、この日だけの特別なステージで観客を魅了した。また、8月11日に先行公開された日本1stシングル『時よ止まれ』の収録曲『Topping』が初披露され、会場が大きく沸いた。作詞・作曲に参加した人気シンガーソングライター・乃紫（noa）がサプライズ登場し、軽快なメロディにぴったりな爽やかでキュートなパフォーマンスが光るコラボは抜群の相乗効果を生み、観客を熱狂させた。

メンバーたちは、公演中に客席へ近づいて観客と交流。トークコーナーでは韓国人メンバーが拙くも熱心に日本語で話し、親近感を誘った。また、日本ファンに馴染み深いJ-POPを選曲し、メンバーがカバーステージを披露して観客の心を掴んだ。

アンコールでは会場の熱気が最高潮に。ILLITは、今年2月にリリースされ日本のチャートで“逆走”ヒットを記録した『Almond Chocolate』や『I'll Like You』などを熱唱し、ファンは大合唱と歓声で応えた。

公演の終盤、メンバーは「GLLIT（ILLITファン）の皆さんがアンコールを叫ぶ声を聞いて胸が熱くなった。こんなに大きな会場で単独公演ができて本当に感謝しているし、客席がいっぱいなのを見てとても嬉しかった。これからも音楽でポジティブなエネルギーを届けられるよう頑張りたい」と涙ながらに感謝の気持ちを述べた。

ILLITは9月3日・4日に大阪・大阪城ホールで「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」公演を続け、9月1日には日本1stシングル『時よ止まれ』をリリースして正式デビューを果たす。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

