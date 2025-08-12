「20年間で初めて」と批判も…韓国女性グループがラジオ出演を2日前に“一方的キャンセル”、前事務所謝罪 | RBB TODAY

K-POPガールズグループ「H1-KEY（ハイキー）」の前所属事務所代表が、ラジオ番組出演を放送2日前に一方的にキャンセルした件について公式に謝罪した。

SBSパワーFMのラジオ番組『2時脱出カルトショー』（原題）は8月11日、公式SNSを通じてH1-KEYの前所属事務所GLGエンターテインメントの元共同代表ハン・ジェチョル氏の謝罪文を掲載した。

公開された謝罪文で、ハン氏は「先日、私の不手際により起きた事実を以下の通り公表いたします」と書き出し、「去る6月23日、SBSのラジオ番組『2時脱出カルトショー』に当時の所属アーティストH1-KEYが出演予定でしたが、放送2日前に一方的に出演中止をお伝えしたことで、制作陣とリスナーの皆様に被害を与えることになってしまいました。リスナーと制作陣の皆様にはこの場を借りて心よりお詫び申し上げます」と伝えた。

また、「同様の事態が再発しないよう、最善の努力を尽くすことを約束いたします」と付け加えていた。

H1-KEYは当初、6月23日に放送された『2時脱出カルトショー』の公開収録「全国ツアー ワッタンケ全州（チョンジュ）」に出演予定だった。ただ、放送2日前の同月21日に出演キャンセルが伝えられ、リスナーから批判が寄せられた。

ラジオパーソナリティのキム・テギュンも当時、「公開収録を告知した際、H1-KEYも出演するとお伝えしていた。しかし、放送2日前に事務所側から一方的に出演中止の連絡があり、とても困った。20年間番組を続けてきて、こんなことは初めてだ」と不快感をあらわにしていた。

（写真提供＝OSEN）H1-KEY

なお、H1-KEYは2022年1月5日に1stシングル『ATHLETIC GIRL』でデビューしたガールズグループ。当初はGLGエンターテインメントに所属していたが、今年7月29日に芸能事務所Choi Creative Labへの移籍が発表されている。

